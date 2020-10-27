РЖД ввели скидки 50% на верхние полки в купе

Купить билет на верхнюю полку в купейный вагон можно со скидкой в 50%, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Скидки действуют до 6 ноября включительно, а билеты можно купить на поезда, отправляющиеся с 1 по 30 ноября. Акция распространяется на более чем 300 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении, отметили в компании.

С полным списком поездов, участвующих в акции, и условиях ее проведения можно ознакомиться на сайте РЖД в разделе "Тарифы и акции".

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте компании, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Билеты со скидкой доступны и в железнодорожных кассах "Федеральной пассажирской компании", дочернего предприятия РЖД.

При этом, скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами или скидками, уточнили в РЖД.

В компании также напомнили, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.