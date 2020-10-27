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27.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

С каким курсом рубль встретит новый год

Текст: Георгий Панин
На курс рубля оказывают влияние многие факторы, и до конца этого года они будут иметь определяющее значение для отечественной валюты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы, влияющие на нацвалюту, и дал прогноз на конец года:

Фото: iStock
Курс евро упал ниже 90 рублей

- В первую очередь, по словам эксперта, на рубль влияет это динамика пандемии: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения. Некоторые из них, например, Испания карантинные меры продлевают до весны.

Это означает усиление глобального экономического кризиса, снижение спроса на российское сырье и низкие мировые цены на нефть и газ.

Второй фактор - президентские выборы в США. Вне зависимости от того, кто на них победит, в мире это становится дополнительным фактором нестабильности. А рынки не любят разных стрессовых ситуаций и реагируют снижением. Так же себя ведет и рубль.

Еще один важнейший фактор для отечественной валюты - котировки нефти. Прогнозируется, что ближайшие два года мировой спрос на сырье не восстановится, а значит - и цены будут низкими. Конечно, это также продолжит давить на рубль.

Усиление санкций, появление новых ограничений для российской экономики также значит, что инвесторы будут воспринимать российский рубль и экономику негативно. Стоит ожидать сокращения инвестиций, вложений в российский госдолг и прочее.

В результате, внешние события будут оказывать в основном негативное воздействие на отечественную валюту. Это скажется на динамике валютных пар.

Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей (несмотря на временное укрепление рубля сейчас), евро может стоить 94-95 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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