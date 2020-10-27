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27.10.2020 13:53
Рубрика: Общество

С какими трудностями сталкиваются родители при обучении детей с ОВЗ

Текст: Ксения Колесникова
Четверо из десяти родителей сталкиваются с трудностями при устройстве ребенка с ОВЗ или инвалидностью в детский сад или школу. Это показал опрос, проведенный экспертами проекта ОНФ "Равные возможности - детям" совместно с Фондом "Национальные ресурсы образования" среди 1,2 тыс. родителей из 75 регионов.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

- С каждым годом в России появляется все больше детей с особыми образовательными потребностями. Основной проблемой по-прежнему остается отсутствие профильных специалистов - логопедов, психологов, дефектологов, тьюторов, - отметила координатор проекта "Равные возможности - детям", заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина. - Каждый третий родитель хотел, чтобы ребенок получал инклюзивное образование, но образовательная организация не смогла сформировать среду для совместного нахождения с детьми без ограничений здоровья. При этом с 2018 года с 28% до 42% выросла доля родителей, которые хотели, чтобы ребенок обучался в специализированном классе или группе, но таких условий в образовательной организации не нашлось.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Для качественного школьного образования, по мнению родителей, не хватает адаптированных образовательных программ (36,6%) и программ дополнительного образования (28,9%), специального структурного подразделения в образовательной организации, работающего с детьми-инвалидами (26,8%), мероприятий по развитию инклюзивного образования (24,2%). На треть увеличилась доля родителей, отметивших нехватку компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением.

С непониманием со стороны других родителей столкнулась пятая часть опрошенных. Каждый восьмой родитель не отдает ребенка в кружки и секции, потому что беспокоится, как на состояние ребенка отреагируют сверстники. Четверо из десяти родителей сообщили, что ребенок не получает дополнительное образование - также не хватает педагогов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Часто в перечне программ, которые предлагаются детям с инвалидностью, нет подходящего кружка (27,9%), нет территориальной возможности (26,8%), нет финансовой возможности (24%), нет доступной архитектурной среды (17,7%).

Сейчас эксперты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" работают над картой образовательных льгот - инструментом, который позволит узнать о всех федеральных и региональных выплатах и льготах, положенных семьям в период обучения детей. Такие инструменты особенно важны для семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ: четверть родителей отметили, что не знают о льготах и компенсациях в сфере образования и не получают их.

- Несмотря на все трудности, половина опрошенных родителей надеются, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором, четверо из десяти рассчитывают, что дети смогут посещать инклюзивные лагеря, а также получать инклюзивное образование интеллектуального характера. Треть родителей хотят видеть специальные оборудованные места для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, трое из десяти хотели бы иметь возможность самим выбирать предметы для своего ребенка. На решение этих задач сегодня работает и государство, и общественность, - заключила Духанина.

Общество Образование Общество Семья и дети

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