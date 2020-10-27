Новости

Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19 00:44
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада 00:33
Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран 00:06
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков 26.10.2020
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 26.10.2020
Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве 26.10.2020
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 26.10.2020
Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне 26.10.2020
Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 26.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
NASA подтвердило наличие воды на видимой стороне Луны 26.10.2020
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 26.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 26.10.2020
Назначен и.о. главы администрации Ялты 26.10.2020
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 26.10.2020
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 26.10.2020
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 26.10.2020
Путин поручил разработать новый нацпроект 26.10.2020
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 26.10.2020
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 26.10.2020
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 26.10.2020
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 26.10.2020
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 26.10.2020
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 26.10.2020
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 26.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 00:33
Рубрика: Власть

Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва не будет терпеть "хамство Запада" в свой адрес и обязательно ответит на все антироссийские выпады. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию "Вечерни лист".

Захарова: Обеспокоены идеями США о снижении порога применения ядерного оружия

"Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем. О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", - цитирует заявление Лаврова ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва рассчитывает на восстановление честного диалога с ЕС в полном объеме, которому сейчас мешает "раскрученная Брюсселем и рядом стран-русофобов внутри ЕС - по прямой указке Вашингтона - санкционная спираль".

"Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости", - сказал Лавров.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев оценил заявление Байдена о России как главной угрозе для США

При этом, по словам дипломата, в последнее время "Вашингтон и ряд ЕС-овских столиц" удвоили усилия по сдерживанию развития России. Они, считает Лавров, "стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье