Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада

Москва не будет терпеть "хамство Запада" в свой адрес и обязательно ответит на все антироссийские выпады. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию "Вечерни лист".

"Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем. О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", - цитирует заявление Лаврова ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва рассчитывает на восстановление честного диалога с ЕС в полном объеме, которому сейчас мешает "раскрученная Брюсселем и рядом стран-русофобов внутри ЕС - по прямой указке Вашингтона - санкционная спираль".

"Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости", - сказал Лавров.

При этом, по словам дипломата, в последнее время "Вашингтон и ряд ЕС-овских столиц" удвоили усилия по сдерживанию развития России. Они, считает Лавров, "стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов".