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27.10.2020 18:12
Рубрика: Власть

Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19

Текст: Александр Гасюк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом. При этом все ранее запланированные визиты и встречи руководителя российского внешнеполитического ведомства переносятся на более поздний срок, сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Уточняется, что Лавров, контактировавший с зараженным COVID-19, чувствует себя хорошо.

Напомним, что накануне глава МИД России посетил Афины, где провел переговоры со своим греческим коллегой, премьер-министром Греции и руководителем ведущей местной оппозиционной партии. Кроме того, Лавров также встретился с руководителем МИД Израиля Габи Ашкенази.

Планировалось, что из Афин российский министр вылетит в Хорватию, а затем в Боснию и Герцеговину.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Здоровье Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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