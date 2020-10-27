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27.10.2020 12:45
Рубрика: Власть

Шойгу: Интенсивность учений НАТО у границ РФ и Беларуси не снижается

Текст: Иван Петров
Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной. Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства - НАТО продолжает наращивать там свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - заявил по видеосвязи своему белорусскому коллеге Сергей Шойгу.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Российский военачальник констатировал, что Североатлантический альянс продолжает совершенствовать военную инфраструктуру, запасать материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Несмотря на пандемию коронавируса интенсивность военных учений блока не снижается. При этом сегмент американской противоракетной обороны (ПРО) усиливается, ее пусковые установки, по словам Сергея Шойгу, могут использоваться и для ударного оружия.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в свою очередь отметил, что в граничащих странах растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах, по его словам, выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих. "США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это направлено на подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия", - считает белорусский военачальник.

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