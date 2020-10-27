Шойгу осудил вмешательство извне во внутренние дела Беларуси

Новости

Ксения Собчак заразилась коронавирусом 13:08
В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху 13:03
Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске 12:59
В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти 12:57
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 12:52
В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме 12:38
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины 12:34
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях 12:31
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
В Литве ужесточили карантин 12:10
В США на аукционе распродадут коллекцию "шпионских предметов КГБ" 12:08
Девять неизвестных новелл Пруста впервые опубликуют на русском языке 12:03
Нурмагомедов выложил фото сломанного до боя с Гэтжи пальца 12:02
Хор и оркестр театра Ла Скала отправили на карантин 11:55
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку 11:54
Госдума вводит для омбудсмена запрет хранить деньги за рубежом 11:47
Работодателей научат проводить онлайн-стажировки для студентов 11:43
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза 11:40
Володин рассказал о депутате, заразившемся COVID-19 на "пленарке" 11:29
Звезда 90-х Влад Сташевский возвращается на ТВ 11:21
В Москве зарегистрировано 4312 новых случаев COVID-19 11:02
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:01
Министерства обороны СГ проводят совместную коллегию 10:57
Apple поднимет цены в магазине App Store 10:51
В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом Ан-2 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 12:37
Рубрика: Власть

Шойгу осудил вмешательство извне во внутренние дела Беларуси

Текст: Иван Петров
Вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси осудил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, иностранные государства таким образом пытаются сменить власть в соседней стране.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"При политической и финансовой поддержке Запада недавно совсем была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь", - заявил во вторник на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси глава российского военного ведомства.

Среди прочего, по его словам, это делалось с целью "сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения".

Сергей Шойгу решительно осудил такие действия, назвав их неприемлемыми.

"США с помощью технологии цветных революций целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран. Такие действия Штатов и их союзников подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств", - отметил российский военачальник.

Почему трудовые коллективы Беларуси не поддержали ультиматум оппозиции

Республика Беларусь, по словам Сергея Шойгу, была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. "Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил, что сменить власть в его стране пытались различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда зарубежных государств.

Не удалось же это им сделать, по словам Хренина, из-за слаженных действий органов госуправления и белорусского народа. "Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления на Беларусь. Хотел бы отдельно выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству России за его позицию и помощь, оказанную республике в это непростое время", - сказал белорусский министр.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху
Госдума приняла закон о Конституционном Суде
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье