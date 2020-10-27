Шойгу осудил вмешательство извне во внутренние дела Беларуси

Вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси осудил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, иностранные государства таким образом пытаются сменить власть в соседней стране.

"При политической и финансовой поддержке Запада недавно совсем была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь", - заявил во вторник на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси глава российского военного ведомства.

Среди прочего, по его словам, это делалось с целью "сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения".

Сергей Шойгу решительно осудил такие действия, назвав их неприемлемыми.

"США с помощью технологии цветных революций целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран. Такие действия Штатов и их союзников подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств", - отметил российский военачальник.

Республика Беларусь, по словам Сергея Шойгу, была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. "Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил, что сменить власть в его стране пытались различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда зарубежных государств.

Не удалось же это им сделать, по словам Хренина, из-за слаженных действий органов госуправления и белорусского народа. "Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления на Беларусь. Хотел бы отдельно выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству России за его позицию и помощь, оказанную республике в это непростое время", - сказал белорусский министр.