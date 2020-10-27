Активизация военной деятельности НАТО у границ Союзного государства и меры по укреплению его безопасности стали основными темами разговора на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. Она прошла во вторник в режиме видеосвязи под руководством Сергея Шойгу и его коллеги Виктора Хренина.

Говорили и о ситуации в Беларуси. Российский министр не скрывал: в Москве решительно осуждают и считают неприемлемым вмешательство Запада во внутренние дела дружественной нам страны. Шойгу напомнил, что совсем недавно США при помощи своих сателлитов попытались, используя технологии цветных революций, сменить власть в Минске.

Одна из целей такой политики - сорвать интеграцию в рамках Союзного государства и расколоть наши отношений. Такие действия, уверен министр обороны РФ, подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств.

Виктор Хренин подчеркнул, что попытка подогреваемых из-за рубежа деструктивных сил сменить власть в Минске не удалась из-за слаженных действий органов госуправления и белорусского народа. А когда цветная революция не удалась, началась гибридная война и беспрецедентное дипломатическое и политико-экономическое давление на Минск.

Все это сопровождается наращиванием передового присутствия НАТО у западных границ Союзного государства. Ситуация там, по оценке Сергея Шойгу, остается неспокойной. Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность учений НАТО. Одновременно усиливается сегмент противоракетной обороны США. А ведь ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - заявил на коллегии Шойгу.

Виктор Хренин добавил, что за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих. Вкупе с выходом США из международных договоров, по мнению Хренина, это направлено "на подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия".

Москва и Минск вынуждены предпринимать адекватные угрозам шаги. В том числе повышать боевые возможности Региональной группировки войск России и Беларуси. Кроме того, формируется единое оборонное пространство в границах Союзного государства. Принята общая Военная доктрина, функционирует Единая региональная система ПВО. Проводятся многочисленные совместные учения и штабные тренировки.

Россия и Беларусь также развивают инфраструктуру и систему технического прикрытия железных дорог региона.