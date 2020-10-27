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27.10.2020 19:35
Рубрика: Культура

Жизнь в интересные времена

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения, на минувшей неделе предсказал еще несколько месяцев тяжелейшей пандемии коронавируса, которая, возможно, пойдет на спад лишь весной следующего года. То есть нам по прежнему обещано продолжение интересных времен, жить в которые китайские мудрецы желали только своим врагам. Но, перефразируя поэта, можно сказать, что у людей культуры - собственная гордость, хотя, наверное, нет окончательной уверенности в том, что красота спасет мир, а также убережет от коварной заразы, влекущей к небытию. Впрочем, в глубине каждого человека живет тайная надежда, что любовь побеждает смерть. Вопрос только в том, что, кого и когда любить.

И хотя еще со времен руководства ВГТРК пытался усвоить классическую мантру лучших информационщиков, что хороших новостей не бывает, всегда явно и неявно ей сопротивлялся. Прошедшие несколько дней в очередной раз убедили меня в том, что сопротивление не всегда безнадежно.

Швыдкой: Леонов писал по своим законам, которые диктовала ему интуиция

"Как здорово, что нам удалось повидаться", - эти слова не были единственным итогом встречи деятелей театра СНГ и Грузии, которая прошла в виртуальном режиме по инициативе наших коллег из Туркменистана и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств. Разговор о том, как театры выживают в пору пандемии, снова убедил всех его участников в том, что даже в эту пору возможна самодостаточная творческая жизнь. Она просто стала иной. Но не настолько, чтобы нельзя было бы вернуться к полноценной театральной деятельности как только позволят обстоятельства. Летом театры смогли вернуться к репетициям, и оказалось, что актеры и режиссеры обрели новую сосредоточенность, размышляя о важнейших профессиональных и общечеловеческих проблемах. Замкнутое пространство карантина заставило по-новому взглянуть на самих себя, людей вокруг, заново почувствовать смысл человеческого общения. Оно всегда было роскошью, но мы куда острее почувствовали это, обнаружив его острейший дефицит. Когда Роберт Стуруа, погруженный в самые главные тайны человеческого бытия театральный мудрец, стал переводить с грузинского на русский выступление Тамари Попиашвили, по ходу представляя нам молодого режиссера из Тбилиси, стало ясно, что все алармистские рассуждения о конфликте поколений не имеют под собой сколько-нибудь серьезной почвы. Всем собеседникам из России, Казахстана, Армении, Молдовы, Таджикистана этот общий разговор был важен и нужен. Когда художник сосредоточен на творчестве, репетиционной площадкой может быть не только первоклассно оснащенная сцена, но и комната в собственной квартире. И тогда заново переживаешь смысл классической уже книги Анатолия Эфроса "Репетиция - любовь моя".

Когда художник сосредоточен на творчестве, репетировать можно и в комнате собственной квартиры

Впрочем, все рассматривают нынешнее положение дел лишь как временные неудобства. Гульсина Миргалиева, художественный руководитель Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина из Актау пригласила всех на театральный фестиваль, который в следующем году будет проведен в реальном измерении, как и театральный фестиваль русской классики в Ярославле, о котором рассказал худрук первого русского театра Сергей Пускепалис. Не знаю, будем ли мы носить маски и перчатки через десять месяцев, когда российский Союз театральных деятелей станет проводить летний мастер-класс творческой молодежи из СНГ, но похоже, мы привыкаем к тому, что с новым вирусом придется жить "на дружеской ноге". То есть сделать все возможное, чтобы он мешал нашим планам не больше, чем привычный грипп.

И нам придется использовать новые методики управления, не отказываясь от прежних. Об этом говорили во время Российско-Французской конференции деятелей культуры и искусства, которая прошла по инициативе Посольства Франции в Москве. Для нас с Пьером Леви, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России, было в высшей степени важно послушать российских и французских участников встречи. Не только потому, что у них общие проблемы, но, что важнее, общие пути их решения.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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То, что говорили Катрин Пегар, президент Государственного Версальского музейного комплекса, Эммануэль Демарси-Мота, директор Парижского осеннего фестиваля и Театра де ля Виль, Бенуа Вуатюрье, административный и финансовый директор Балета Прельжокажа - Национального хореографического центра Экс-ан-Прованса, находило понимание у Владимира Урина, генерального директора Большого театра, Марины Лошак, директора Пушкинского музея, Натальи Метелицы, возглавляющей Музей театрального и музыкального искусства и других участников дискуссии. Понятно, что сегодня крайне затруднительно долгосрочное планирование. Что ни одно государство не может возместить все выпавшие доходы. Что публика нервно реагирует на любые сообщения о коронавирусе и не спешит ни в музеи, ни в театры. Но опытные управленцы научились работать, что называется, в короткую, при этом не боясь думать о том, что произойдет не только через год, но и через три года. По-другому учреждениям культуры жить трудно.

Опытные управленцы научились работать в короткую, но не боятся строить планы на будущее

С моими давними друзьями - министром культуры и спорта Греции Л. Мендони и Специальным представителем премьер-министра Греции И. Клисом - позавчера в Афинах мы обсуждали грядущий "перекрестный" Год истории, меморандум о котором в понедельник подписали министры иностранных дел наших стран С. Лавров и Н. Дендиас. А во вторник, уже в Москве, состоялась онлайн-встреча сопредседателей Оргкомитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея Ю. Трутнева и Хон Нам Ги. Он должен пройти в 2021-22 гг... Словом, вряд ли стоит отдавать интересные времена своим врагам. Оставим их себе. Будет что вспомнить.

Культура Колонка Михаила Швыдкого

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