И хотя еще со времен руководства ВГТРК пытался усвоить классическую мантру лучших информационщиков, что хороших новостей не бывает, всегда явно и неявно ей сопротивлялся. Прошедшие несколько дней в очередной раз убедили меня в том, что сопротивление не всегда безнадежно.

"Как здорово, что нам удалось повидаться", - эти слова не были единственным итогом встречи деятелей театра СНГ и Грузии, которая прошла в виртуальном режиме по инициативе наших коллег из Туркменистана и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств. Разговор о том, как театры выживают в пору пандемии, снова убедил всех его участников в том, что даже в эту пору возможна самодостаточная творческая жизнь. Она просто стала иной. Но не настолько, чтобы нельзя было бы вернуться к полноценной театральной деятельности как только позволят обстоятельства. Летом театры смогли вернуться к репетициям, и оказалось, что актеры и режиссеры обрели новую сосредоточенность, размышляя о важнейших профессиональных и общечеловеческих проблемах. Замкнутое пространство карантина заставило по-новому взглянуть на самих себя, людей вокруг, заново почувствовать смысл человеческого общения. Оно всегда было роскошью, но мы куда острее почувствовали это, обнаружив его острейший дефицит. Когда Роберт Стуруа, погруженный в самые главные тайны человеческого бытия театральный мудрец, стал переводить с грузинского на русский выступление Тамари Попиашвили, по ходу представляя нам молодого режиссера из Тбилиси, стало ясно, что все алармистские рассуждения о конфликте поколений не имеют под собой сколько-нибудь серьезной почвы. Всем собеседникам из России, Казахстана, Армении, Молдовы, Таджикистана этот общий разговор был важен и нужен. Когда художник сосредоточен на творчестве, репетиционной площадкой может быть не только первоклассно оснащенная сцена, но и комната в собственной квартире. И тогда заново переживаешь смысл классической уже книги Анатолия Эфроса "Репетиция - любовь моя".

Когда художник сосредоточен на творчестве, репетировать можно и в комнате собственной квартиры

Впрочем, все рассматривают нынешнее положение дел лишь как временные неудобства. Гульсина Миргалиева, художественный руководитель Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина из Актау пригласила всех на театральный фестиваль, который в следующем году будет проведен в реальном измерении, как и театральный фестиваль русской классики в Ярославле, о котором рассказал худрук первого русского театра Сергей Пускепалис. Не знаю, будем ли мы носить маски и перчатки через десять месяцев, когда российский Союз театральных деятелей станет проводить летний мастер-класс творческой молодежи из СНГ, но похоже, мы привыкаем к тому, что с новым вирусом придется жить "на дружеской ноге". То есть сделать все возможное, чтобы он мешал нашим планам не больше, чем привычный грипп.

И нам придется использовать новые методики управления, не отказываясь от прежних. Об этом говорили во время Российско-Французской конференции деятелей культуры и искусства, которая прошла по инициативе Посольства Франции в Москве. Для нас с Пьером Леви, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России, было в высшей степени важно послушать российских и французских участников встречи. Не только потому, что у них общие проблемы, но, что важнее, общие пути их решения.

То, что говорили Катрин Пегар, президент Государственного Версальского музейного комплекса, Эммануэль Демарси-Мота, директор Парижского осеннего фестиваля и Театра де ля Виль, Бенуа Вуатюрье, административный и финансовый директор Балета Прельжокажа - Национального хореографического центра Экс-ан-Прованса, находило понимание у Владимира Урина, генерального директора Большого театра, Марины Лошак, директора Пушкинского музея, Натальи Метелицы, возглавляющей Музей театрального и музыкального искусства и других участников дискуссии. Понятно, что сегодня крайне затруднительно долгосрочное планирование. Что ни одно государство не может возместить все выпавшие доходы. Что публика нервно реагирует на любые сообщения о коронавирусе и не спешит ни в музеи, ни в театры. Но опытные управленцы научились работать, что называется, в короткую, при этом не боясь думать о том, что произойдет не только через год, но и через три года. По-другому учреждениям культуры жить трудно.

Опытные управленцы научились работать в короткую, но не боятся строить планы на будущее

С моими давними друзьями - министром культуры и спорта Греции Л. Мендони и Специальным представителем премьер-министра Греции И. Клисом - позавчера в Афинах мы обсуждали грядущий "перекрестный" Год истории, меморандум о котором в понедельник подписали министры иностранных дел наших стран С. Лавров и Н. Дендиас. А во вторник, уже в Москве, состоялась онлайн-встреча сопредседателей Оргкомитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея Ю. Трутнева и Хон Нам Ги. Он должен пройти в 2021-22 гг... Словом, вряд ли стоит отдавать интересные времена своим врагам. Оставим их себе. Будет что вспомнить.