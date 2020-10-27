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27.10.2020 / 21:44
Текст: Сергей Бабкин

Давай по чесноку

По весне мед, лимон, чеснок и имбирь котировались едва ли не дороже нефтяных баррелей. Фото: Gettyimages
По весне мед, лимон, чеснок и имбирь котировались едва ли не дороже нефтяных баррелей. Фото: Gettyimages
С наступлением холодного сезона обычно на автомате взвинчиваются цены на "джентльменский набор": чеснок, имбирь, малину и прочие народные средства для иммунитета. Но конец октября подарил москвичам скидки на эти составляющие народной аптечки. Об этом можно судить по акциям, которые объявляют популярные у горожан магазинах.

В "Чистом мире" и "Перекрестке" перед холодным сезоном чеснок потерял в цене от 30 до 38 процентов. Килограмм популярного сорта "Комсомолец" теперь стоит не 350, а 240 руб. В "Перекрестке" котировки русского чеснока рухнули с 199 до 140 руб. за кило. Примерно в том же ценовом сегменте оказался и китайский чеснок. В Spar килограмм оценили в 199,9 руб. Судя по отзывам покупателей, товар из Поднебесной лучше. Во всяком случае вид китайского чеснока привлекательнее.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Но это лишь взгляд обывателя. Впрочем, наблюдения профи его отчасти подтверждают. Согласно статистическим данным, опубликованным фермерским союзом "Росчеснок", лишь около трети всего потребляемого чеснока приходится на долю выращенного в родном Отечестве, а 70 процентов - это чеснок импортного происхождения, отмечают в агропромышленном объединении. Причем до 90 процентов отечественного чеснока выращивает на приусадебных участках и огородах население, и лишь 10 процентов - фермерские хозяйства.

"Покупая чеснок в супермаркете, вы не можете на 100 процентов быть уверенными в том, откуда его привезли и какими химическими средствами пользовались в процессе его культивации, а также обрабатывали ли его перед отправкой или нет", - говорят в "Росчесноке". С точки зрения безопасности, считают в фермерском союзе, предпочтительнее даже усохший чеснок, чем "наливной".

Похоже, окончательно стабилизировались и цены на корень имбиря. Многие помнят, как по весне, бывало, за килограмм этой витаминной субстанции в некоторых сетях ломили по 3 тыс. руб. Сейчас в "Ленте", "Перекрестке" и других крупных сетях килограмм стоит в районе 500 руб. А в агрокластере "Фуд Cити", который во многом определяет потребительские цены во всей Москве, при оптовой покупке можно найти имбирь и по 250 руб. за кило. Впрочем, в ряде магазинов Москвы цена за килограмм имбирных корней начала превышать психологическую 500-рублевую отметку, и для некоторых это стало сигналом: раз дорожает имбирь - значит, есть рост заболеваемости. Однако до весенних пиковых цен еще очень далеко.

Примечательно, что главный импортер свежего имбиря в Россию - Китай. В 2019 году доля КНР в поставках продукта в РФ, по оценкам Россельхознадзора, составляла 80 процентов. В первом квартале этого года Китай нарастил объемы поставок свежего имбиря в нашу страну до 89 процентов, а в период с 1 по 6 апреля - до 100.

Весеннего "лимонного" ажиотажа и роста цен пока не наблюдается 

Другую русскую народную панацею - лимон - Китай тоже возил, однако Россельхознадзор часть поставок забраковал из-за найденных мух-горбаток. Лидером по импорту этого вида цитрусовых в Россию стала Турция, которая с начала текущего года поставила почти 50 тысяч тонн, или 80 процентов общего объема. Впрочем, и узбекистанские лимоны на московских прилавках есть. И они дороже остальных - по 339 руб. за кило в "Перекрестке". А вот лимоны из других стран оказались почти в три раза дешевле. Несмотря на то что цифры заболеваемости тревожные, ажиотажа вокруг этих продуктов в магазинах не наблюдается. Лимон, имбирь, чеснок, ягоды всех "мастей" - все это представлено в широчайшем ассортименте.

Эффективность этих продуктов в борьбе за сильный иммунитет подтверждают рекомендации на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора. Клюква, брусника, лимон богаты витамином С, это повышает тонус организма в простудный сезон. Усиливает профилактический эффект употребление чеснока. При этом, отмечается в рекомендациях, питание должно быть сбалансированным.

Знаете ли вы, что...

...Корень имбиря отличается уникальным минеральным составом - содержит более количество аминокислот, витаминов A, C, группы B, эфирных масел, незаменимых жирных кислот, куркумин, капсаицин. Употребление имбиря положительно влияет на работу пищеварительной системы, нормализует работу сердца и давление, способствует усилению обмена веществ.

Применяют в свежем, засушенном и маринованном виде, также в виде настоек, чаев, в качестве специи. Имбирь имеет характерный "пожигающий" вкус, за счет чего любим многими потребителями. Чай с лимоном, медом и имбирем - мощное антиоксидантное средство.

Конкретно

Чем полезен чеснок

Для поддержания иммунитета очень хорошо помогает чисто "садовое" лекарство, отмечают в "Росчесноке". Для его приготовления надо 1 столовую ложку измельченных облиственных веточек облепихи залить 1,5 стакана горячей воды, довести до кипения и на водяной бане варить 5-6 минут. Затем в отвар добавить 1 чайную ложку кашицы чеснока, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать за ночь по 0,5 стакана 3 раза. Это средство хорошо помогает как в начальной стадии заболевания, так и при высокой температуре.

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