С наступлением холодного сезона обычно на автомате взвинчиваются цены на "джентльменский набор": чеснок, имбирь, малину и прочие народные средства для иммунитета. Но конец октября подарил москвичам скидки на эти составляющие народной аптечки. Об этом можно судить по акциям, которые объявляют популярные у горожан магазинах.

В "Чистом мире" и "Перекрестке" перед холодным сезоном чеснок потерял в цене от 30 до 38 процентов. Килограмм популярного сорта "Комсомолец" теперь стоит не 350, а 240 руб. В "Перекрестке" котировки русского чеснока рухнули с 199 до 140 руб. за кило. Примерно в том же ценовом сегменте оказался и китайский чеснок. В Spar килограмм оценили в 199,9 руб. Судя по отзывам покупателей, товар из Поднебесной лучше. Во всяком случае вид китайского чеснока привлекательнее.

Но это лишь взгляд обывателя. Впрочем, наблюдения профи его отчасти подтверждают. Согласно статистическим данным, опубликованным фермерским союзом "Росчеснок", лишь около трети всего потребляемого чеснока приходится на долю выращенного в родном Отечестве, а 70 процентов - это чеснок импортного происхождения, отмечают в агропромышленном объединении. Причем до 90 процентов отечественного чеснока выращивает на приусадебных участках и огородах население, и лишь 10 процентов - фермерские хозяйства.

"Покупая чеснок в супермаркете, вы не можете на 100 процентов быть уверенными в том, откуда его привезли и какими химическими средствами пользовались в процессе его культивации, а также обрабатывали ли его перед отправкой или нет", - говорят в "Росчесноке". С точки зрения безопасности, считают в фермерском союзе, предпочтительнее даже усохший чеснок, чем "наливной".

Похоже, окончательно стабилизировались и цены на корень имбиря. Многие помнят, как по весне, бывало, за килограмм этой витаминной субстанции в некоторых сетях ломили по 3 тыс. руб. Сейчас в "Ленте", "Перекрестке" и других крупных сетях килограмм стоит в районе 500 руб. А в агрокластере "Фуд Cити", который во многом определяет потребительские цены во всей Москве, при оптовой покупке можно найти имбирь и по 250 руб. за кило. Впрочем, в ряде магазинов Москвы цена за килограмм имбирных корней начала превышать психологическую 500-рублевую отметку, и для некоторых это стало сигналом: раз дорожает имбирь - значит, есть рост заболеваемости. Однако до весенних пиковых цен еще очень далеко.

Примечательно, что главный импортер свежего имбиря в Россию - Китай. В 2019 году доля КНР в поставках продукта в РФ, по оценкам Россельхознадзора, составляла 80 процентов. В первом квартале этого года Китай нарастил объемы поставок свежего имбиря в нашу страну до 89 процентов, а в период с 1 по 6 апреля - до 100.

Весеннего "лимонного" ажиотажа и роста цен пока не наблюдается

Другую русскую народную панацею - лимон - Китай тоже возил, однако Россельхознадзор часть поставок забраковал из-за найденных мух-горбаток. Лидером по импорту этого вида цитрусовых в Россию стала Турция, которая с начала текущего года поставила почти 50 тысяч тонн, или 80 процентов общего объема. Впрочем, и узбекистанские лимоны на московских прилавках есть. И они дороже остальных - по 339 руб. за кило в "Перекрестке". А вот лимоны из других стран оказались почти в три раза дешевле. Несмотря на то что цифры заболеваемости тревожные, ажиотажа вокруг этих продуктов в магазинах не наблюдается. Лимон, имбирь, чеснок, ягоды всех "мастей" - все это представлено в широчайшем ассортименте.

Эффективность этих продуктов в борьбе за сильный иммунитет подтверждают рекомендации на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора. Клюква, брусника, лимон богаты витамином С, это повышает тонус организма в простудный сезон. Усиливает профилактический эффект употребление чеснока. При этом, отмечается в рекомендациях, питание должно быть сбалансированным.

Знаете ли вы, что...

...Корень имбиря отличается уникальным минеральным составом - содержит более количество аминокислот, витаминов A, C, группы B, эфирных масел, незаменимых жирных кислот, куркумин, капсаицин. Употребление имбиря положительно влияет на работу пищеварительной системы, нормализует работу сердца и давление, способствует усилению обмена веществ.

Применяют в свежем, засушенном и маринованном виде, также в виде настоек, чаев, в качестве специи. Имбирь имеет характерный "пожигающий" вкус, за счет чего любим многими потребителями. Чай с лимоном, медом и имбирем - мощное антиоксидантное средство.

Конкретно

Чем полезен чеснок

Для поддержания иммунитета очень хорошо помогает чисто "садовое" лекарство, отмечают в "Росчесноке". Для его приготовления надо 1 столовую ложку измельченных облиственных веточек облепихи залить 1,5 стакана горячей воды, довести до кипения и на водяной бане варить 5-6 минут. Затем в отвар добавить 1 чайную ложку кашицы чеснока, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать за ночь по 0,5 стакана 3 раза. Это средство хорошо помогает как в начальной стадии заболевания, так и при высокой температуре.