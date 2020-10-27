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СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

Новости
    27.10.2020, 15:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Культовый советский, российский юморист Евгений Ваганович Петросян, недавно в очередной раз триумфально ставший отцом сына Вагана, попал в одну из московских больниц.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник, предварительный диагноз артиста - коронавирусная инфекция. Самочувствие артиста - удовлетворительное.

Мать Вагана, напомним, - молодая помощница народного артиста РФ Татьяна Брухунова, родившая сатирику румяного наследника в ОАЭ.

Телеведущий и Брухунова расписались в декабре прошлого года.

У Евгения Вагановича есть также дочь от первого брака - Виктория Петросянц. После замужества живет она в США, на Манхэттене.

Виктория подарила комику двух внуков. Кроме того, в этом году у Петросяна появился и правнук.

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