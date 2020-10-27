СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

Культовый советский, российский юморист Евгений Ваганович Петросян, недавно в очередной раз триумфально ставший отцом сына Вагана, попал в одну из московских больниц.
Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник, предварительный диагноз артиста - коронавирусная инфекция. Самочувствие артиста - удовлетворительное.
Мать Вагана, напомним, - молодая помощница народного артиста РФ Татьяна Брухунова, родившая сатирику румяного наследника в ОАЭ.
Телеведущий и Брухунова расписались в декабре прошлого года.
У Евгения Вагановича есть также дочь от первого брака - Виктория Петросянц. После замужества живет она в США, на Манхэттене.
Виктория подарила комику двух внуков. Кроме того, в этом году у Петросяна появился и правнук.