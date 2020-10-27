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27.10.2020 14:53
Рубрика: Власть

СМИ освободят от наказания за некорректную маркировку анонсов мероприятий

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий требование указывать возрастную маркировку публикации анонсов зрелищных мероприятий. При этом СМИ, в соответствие с поправками, освобождаются от административной ответственности за размещение таких анонсов с некорректной маркировкой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроектом предлагается снять со СМИ ответственность в случаях, когда они публикуют анонсы зрелищных мероприятий на основании данных, полученных от организаторов. Ответственность при этом будут нести заказчики таких объявлений.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Авторами поправок выступили депутаты фракции "ЕР" Сергей Боярский и Евгений Ревенко. Инициатива, по словам Боярского, связана с многочисленными обращениями в Госдуму от региональных печатных изданий, которые вынуждены платить штрафы за несоответствие заявленной и фактической возрастной маркировок. А ведь вина - на организаторах мероприятий, "которые, по сути, подставляют не только СМИ, но и нарушают права детей и логику федерального законодательства по защите несовершеннолетних от вредоносной информации". "Ответственность за несоответствие возрастной маркировки должна ложиться на организатора зрелищного мероприятия", - уверен Боярский.

Его соавтор Евгений Ревенко добавил, что устроители нередко забывают про маркировку либо указывают ее неправильно. "А ответственность за ошибку несут редакции. Штрафы могут доходить до 50 тысяч рублей, что, скажем, для небольшой районной газеты является серьезным обременением, - сказал он. - Цель нашего законопроекта предельно проста - устранить эту несправедливость".

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