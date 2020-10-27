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СМИ: Земфира заразилась коронавирусом

Новости
    27.10.2020, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

44-летняя российская певица, автор песен и музыкальный продюсер Земфира Рамазанова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале "Комсомольской правды".

Как уточнил ресурс, артистка сама обратилась к врачам, сдав тест, и в результате "вчера ей подтвердили, что у нее COVID-19".

Земфира Рамазанова родилась в 1976 году в Уфе. Первый номерной альбом выпустила в 1999 году, последний на сегодня - в 2013-м.

Песни и музыка Земфиры звучат в ряде фильмов и сериалов, в том числе в проектах близкой подруги артистки, актрисы, режиссера и сценаристки Ренаты Литвиновой.

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