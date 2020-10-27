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27.10.2020 17:07
Рубрика: Происшествия

Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний дольше носить погоны.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что подготовленный проект увеличивает предельный возраст нахождения на службе для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Генерал-лейтенанты и генерал-майоры смогут служить до 65 лет. Сегодня предельный возраст для них составляет 60 лет. Для полковников внутренней службы предельный возраст нахождения на службе увеличат до 60 лет вместо предусмотренных сегодня 55 лет", - пояснил Владимир Груздев.

Для сотрудников, имеющих специальные звания майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, а также замещающих должности среднего начальствующего состава, максимальный возраст нахождения на службе поднимается до 55 лет.

Для имеющих иные специальные звания сохраняется предельный возраст 50 лет, однако для всех сотрудников, в том числе младшего состава, появляется возможность продлевать контракты сверх предельного возраста: еще на срок до пяти лет.

"Также вводится норма, позволяющая сотрудникам, имеющим ученую степень и занимающим должности в образовательных или научно-исследовательских учреждениях ФСИН, служить до 65 лет. Предлагаемые нормы позволят сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе опытные кадры. Прогнозируется, что в течение пяти лет смогут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста более 13 тысяч человек", - отметил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что, по данным на 1 июля 2020 года, некомплект в Федеральной службе исполнения наказаний составляет 10,7 процентов, или около 24,1 тысячи человек.

"В этих условиях приобретает особую актуальность бережное отношение к опытным кадрам, желающим продолжить службу", - резюмировал председатель правления АЮР.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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