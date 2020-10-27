Специалист по антивозрастной медицине назвала правила долголетия

Биохимические пути старения связаны с генетикой человека, однако данными процессами можно управлять и без помощи лекарственных средств.

- Мы можем активировать пути долголетия и блокировать пути старения. Например, раздвинуть генетические рамки, которые нам заданы с рождения: благодаря отоплению фактор климата уже не так жестко зависит от того в каком регионе мы живем, - заявила kp.ru врач Юлия Юсипова.

В первую очередь, следует обратить внимание на продукты питания. Врач советует выбирать продукты местного земледелия, органического по возможности происхождения, нерафинированные продукты, без гормонов и антибиотиков.

Избегать или сводить к минимуму: сахар, искусственные подсластители, продукты, обогащенные фолиевой кислотой, консервы и подгоревшие продукты. Кроме того, советует отказаться от пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и напитков, разогревать блюда в пластике и готовить в посуде с антипригарным покрытием.

Кроме того, люди могут обеспечивать себе достаточный уровень физической активности, чтобы предотвратить патологии зависимые от возраста. Это, в первую очередь, болезнь Альцгеймера, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.