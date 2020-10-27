Средства фигурантов российских санкций смогут заблокировать

Одна из норм допускает блокировку всех денежных средств и имущества организаций и граждан, попавших под российские экономические ограничения. Также это касается подконтрольных им юрлиц.

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев пояснил депутатам, что предлагается создать единый подход к реализации специальных экономических мер.

Он напомнил, что в 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины Россия ввела ограничения в отношении отдельных организаций и граждан республики. На основе практики применения этих норм кабмин и подготовил данный законопроект.

По действующему российскому законодательству, ограничения могут быть наложены на иностранные компании и граждан, но не на подконтрольные иностранцам компании. Законопроект убирает этот "пробел". Подконтрольным предлагается считать юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно владеют четвертью (и более) голосов в высшем органе управления.

Вводится также понятие "блокируемые лица" - это те, чьи средства "замораживаются" в рамках применения санкций. Банки, страховые организации и т.п. должны будут блокировать операции таких лиц, подпавших под российские ограничения. А если банк или другая организация неоднократно нарушает это требование, то может лишиться лицензии.

Однако будет ряд исключений. Блокируемое лицо сможет проводить операции с денежными средствами, если речь идет о пенсии, стипендии, пособиях, социальных выплатах, а также случаях уплаты налогов и штрафов.