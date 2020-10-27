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27.10.2020 14:39
Рубрика: Власть

Средства фигурантов российских санкций смогут заблокировать

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении применения санкций, которыми Россия ранее ответила на зарубежные ограничения.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Одна из норм допускает блокировку всех денежных средств и имущества организаций и граждан, попавших под российские экономические ограничения. Также это касается подконтрольных им юрлиц.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев пояснил депутатам, что предлагается создать единый подход к реализации специальных экономических мер.

Он напомнил, что в 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины Россия ввела ограничения в отношении отдельных организаций и граждан республики. На основе практики применения этих норм кабмин и подготовил данный законопроект.

По действующему российскому законодательству, ограничения могут быть наложены на иностранные компании и граждан, но не на подконтрольные иностранцам компании. Законопроект убирает этот "пробел". Подконтрольным предлагается считать юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно владеют четвертью (и более) голосов в высшем органе управления.

Вводится также понятие "блокируемые лица" - это те, чьи средства "замораживаются" в рамках применения санкций. Банки, страховые организации и т.п. должны будут блокировать операции таких лиц, подпавших под российские ограничения. А если банк или другая организация неоднократно нарушает это требование, то может лишиться лицензии.

Однако будет ряд исключений. Блокируемое лицо сможет проводить операции с денежными средствами, если речь идет о пенсии, стипендии, пособиях, социальных выплатах, а также случаях уплаты налогов и штрафов.

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