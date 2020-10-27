США сократили свой список стран-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп принял решение исключить Судан из американского списка стран-спонсоров международного терроризма. Соответствующие документы в понедельник распространил Белый дом.

Отмечается, что Трамп отменил постановление от 12 августа 1993 года в отношении правительства Судана о включении страны в данный список, пишет ТАСС. По словам американского лидера, Хартум в последнее время "не оказывал никакой поддержки актам международного терроризма", а правительство Судана заверило, что и в дальнейшем этого не будет. Кроме того, по словам Трампа, власти этой страны "предприняли очевидные шаги" по соблюдению прав человека в Судане.

О намерении исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма Трамп официально уведомил конгресс на минувшей неделе. Это произошло после того, как Хартум по требованию Вашингтона выплатил компенсации семьям жертв терактов в размере 335 миллионов долларов. Также Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений.