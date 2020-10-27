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27.10.2020 21:50
Рубрика: Спорт

Легионеры за паркетом

В Кубке страны по баскетболу известны три пары стадии 1/4 финала
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
В розыгрыше мужского Кубка страны, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), известны семь участников четвертьфинала.

В целях прогресса наших игроков РФБ запрещает клубам заявлять на матчи Кубка иностранцев. В сезоне 2020/21 в турнире стартовали клубы двух дивизионов Суперлиги, несколько молодежных составов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Идет 1/8 финала. "Самара" и "Буревестник" (Ярославль) прошли в следующий раунд без игр. Зафиксированы следующие результаты: БК "Тамбов" - "Университет-Югра" (Сургут) - 78:74, 82:92; "Чебоксарские Ястребы" - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 86:94, 92:88; "Руна" (Москва) - "Уралмаш" (Екатеринбург) - 69:73, 62:72; "Русичи" (Курск) - "Купол-Родники" (Ижевск) - 69:98, 62:112; "Локомотив-Кубань-2" (Краснодар) - МБА (Москва) - 73:82, 60:95. Матчи между БК "Новосибирск" и БК "Восток-65" (Южно-Сахалинск) запланированы на 2 и 3 ноября.

Приводим состав уже известных пар 1/4 финала (11 и 21 ноября): "Университет-Югра" - "Самара", "Темп-СУМЗ- УГМК" - "Уралмаш", "Купол-Родники" - "Буревестник".

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