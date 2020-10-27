Студентам на "дистанционке" предлагают вернуть плату за обучение

В Госдуму внесен законопроект о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии. Полномочия в этой сфере предлагается отдать Минобрнауки.

Авторами законопроекта выступили представители фракции "Справедливая Россия". Лидер "справороссов" Сергей Миронов отметил, что весной российские вузы перевели обучение в онлайн-формат - по его оценке, качество обучения при этом снизилось. "Те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчете стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", - заявил политик.

Поправками предлагается наделить Минобрнауки правом определять основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, сделав обязательным такое снижение в случае перехода обучения в вузе на дистанционный формат на фоне пандемии.