Тайфун на Филиппинах унес жизни троих человек

Три человека погибли, один пострадал в результате тайфуна "Молаве" на Филиппинах. Со ссылкой на Совет по чрезвычайным ситуациям об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Трое скончались утонув, еще 13 человек числятся пропавшими без вести. В ожидании тайфуна была объявлена эвакуация свыше 44 тысяч жителей провинции Албай, а в разгар непогоды 12 рыбаков числились пропавшими без вести в провинции Катандуанес, уточняет РИА Новости.

Накануне мощный тайфун обрушился на Филиппины. Порывы ветра буквально сметали все на своем пути. В груду мусора превратились крыши, билборды и даже металлические навесы. Повсюду - поваленные деревья. Повреждены сотни зданий и автомобилей.