Ученые рассказали о том, что мы будем есть в 2030 году

Уже к 2030 году выращенное в лаборатории мясо может превратиться из нишевого продукта в привычную позицию на полке холодильника. Такой прогноз ученые сделали на Оксфордском фестивале науки и идей.

Среди других новинок меню, которые станут привычными через десять лет, снеки из насекомых, веганский корм для домашних животных и даже "звуковая" приправа - использование определенной музыки, которая, как предполагается, улучшает качество вкуса.

Первый в мире бургер из мяса, выращенного из клеток коровы в лабораторных условиях, профессор Марк Пост из Маастрихтского университета в Нидерландах представил в 2013 году. Сегодня профессор Пост - "пионер" более чистого и гуманного способа производства говядины. Для лабораторного выращивания мяса животное не нужно убивать, клетки забираются у него под наркозом, а затем помещаются в чашу с питательными веществами. Из одного образца от коровы можно произвести 800 миллионов нитей мышечной ткани.

Профессор Пост полагает, что выращенное в лаборатории мясо будет настолько популярно среди защитников животных и любителей бургеров, что в конечном итоге вытеснит растительные заменители, в частности соевые бургеры, которые все чаще встречаются в британских супермаркетах.

В российских супермаркетах бургеры из растительного мяса тоже встречаются, однако пока остаются скорее экзотикой, чем привычным продуктом. Одна из причин - высокая цена. Например, упаковка популярной марки растительных бургеров в крупной сети супермаркетов стоит 1200 рублей (за 227 граммов), а фарш из горохового белка - 1998 рублей (за 454 грамма).

Тем не менее мировые инвестиции в альтернативные источники белка (бобовые, злаки, зерновые, масличные культуры, орехи) растут, посчитали аналитики венчурного фонда Fuel for Growth. В первом полугодии 2020 года сегмент привлек уже на 40 процентов больше, чем за весь 2019 год (тогда объем инвестиций составил 1,1 миллиарда евро).

- В ближайшее время в России массовых экспериментов с производством растительного белка ждать не стоит, конечный продукт получается дорогим, что не позволит ему стать популярными, а инвестициям в него окупиться, - полагает Антон Виноградов, старший менеджер практики оказания консультационных услуг компаниям АПК, PwC в России. - Реальная конкуренция с подобными альтернативными видами продовольствия может быть в высоком ценовом сегменте, где решающими будут предпочтения потребителя, а не ценовой фактор.

Российский АПК, по словам эксперта, еще имеет заделы для повышения эффективности, а проблема нехватки продовольствия не стоит. Также сдерживающим фактором развития биотехнологий является закон о запрете ГМО. В ряде секторов АПК есть риск перепроизводства, поэтому инновационным продуктам, тем более если они будут дороже своих классических альтернатив, будет очень сложно закрепиться на российском рынке, заключил Виноградов.