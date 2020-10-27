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27.10.2020 19:55
Рубрика: В мире

Венгрия показала силу нацменьшинств

Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
После поражения на местных выборах партии "Слуга народа" власти Украины занялись поиском внешнего вмешательства в свой избирательный процесс. И сразу же нашли виновных в Венгрии.

МИД Украины вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручил ему ноту протеста из-за публичных призывов министра иностранных дел страны Петера Сийярто к венгерскому меньшинству Закарпатья отдать свои голоса за "Партию венгров Украины". Эта партия по итогам голосования прошла в горсовет Ужгорода. "Таким способом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в возмущенном и далеком от дипломатии комментарии МИД Украины. По словам главного украинского дипломата Дмитрия Кулебы, Киев уже запретил въезд на территорию Украины "двум высокопоставленным лицам из Венгрии", имена и статус которых он, впрочем, не назвал.

Фото: РИА Новости
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В ответ Петер Сийярто назвал вызов посла и ноту украинского МИД "недружественными шагами", а запрет на въезд двух чиновников "жалким и бессмысленным". "Этим Украина продемонстрировала отказ от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - многозначительно прокомментировал Сийярто дипломатическое возбуждение в Киеве.

Напомним, этнические венгры составляют большинство в Береговском районе Закарпатской области и в целом составляют около 13 процентов населения региона. Будапешт последовательно отстаивает их права на культурную автономию, в частности их право обучаться на венгерском языке, что идет вразрез с исповедуемой Киевом политикой насильственной украинизации. Одним из рычагов давления на украинские власти стало блокирование Венгрией саммитов "Украина - НАТО", о чем в своем комментарии и напомнил Кулебе его венгерский коллега Сийярто.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Венгрия Политический кризис на Украине

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