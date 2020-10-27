В этом агросезоне Россия соберет второй в истории урожай зерна. А по отдельным культурам ожидается рекорд.

С хлебом и сдобой в этом году проблем точно не будет: зерна соберут 125 миллионов тонн. Фото: Сергей Михеев

Это позволит не только обеспечить внутренний рынок необходимым продовольствием, но и поставить на мировой рынок продукции на рекордную сумму. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в середине октября.

По его словам, уборочная кампания практически завершена. Минсельхоз рассчитывает, что в 2020 году урожай зерна превысит 125 миллионов тонн в "чистом весе". В том числе пшеницы планируется получить не менее 82 миллионов тонн, то есть на 7,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Урожай картофеля должен составить около 22 миллионов тонн, масличных - 21,5 миллиона тонн. Ожидается рекордный урожай рапса - не менее 2,5 миллиона тонн. Урожай овощей превысит 14 миллионов тонн. Одновременно продолжается сев озимых культур. В этом году его общая площадь составит более 19 миллионов гектаров, что на 0,5 миллиона гектаров больше, чем в 2019 году.

При этом аграрии в полном объеме обеспечены семенами, удобрениями, ГСМ, техникой и другими необходимыми ресурсами. Так, запасы минудобрений составляют 3,7 миллиона тонн. Это почти на 10 процентов выше прошлогоднего уровня. Сейчас у российских аграриев есть более 565 тысяч тракторов и комбайнов. В этом году будет закуплено еще 56 тысяч единиц. В первую очередь это стало возможным за счет программы 1432 и льготных программ от "Росагролизинга", который в этом году поставит не менее 9 тысяч единиц техники и оборудования на 36 миллиардов рублей.

Дмитрий Патрушев отметил, что в этом году на прямую финансовую помощь аграриям в регионы доведено 100,5 миллиарда рублей. "Эти средства были направлены в субъекты еще в декабре прошлого года. На сегодня доведено до непосредственных получателей 72 процента. Темпы освоения выше прошлогоднего уровня. Но мы продолжаем держать этот вопрос на особом контроле", - заверил министр.

Российские аграрии получили более 100 миллиардов рублей помощи от государства

По его мнению, самым эффективным инструментов поддержки является кредитование, включая льготное. Так, на проведение полевых работ в 2020 году только "Россельхозбанк" и "Сбер" выдали 479,8 миллиарда рублей - почти на четверть выше показателя прошлого года.

Министр напомнил, что с 2020 года система господдержки была изменена - в "компенсирующую" и "стимулирующую" субсидии. То есть для каждого региона определяются свои "точки роста", на которые требуется больше финансирования. "Это дает возможность увеличивать объемы производства по приоритетным сферам АПК конкретного региона и повышает эффективность субсидий", - считает Патрушев.

Помимо этого, учитывая ситуацию в этом году, для аграриев были предусмотрены дополнительные меры господдержки - возможность пролонгации краткосрочных кредитов, отсрочки платежей по погашению процентов и тела основного долга по инвесткредитам. Также был расширен перечень направлений, где можно использовать льготные кредиты - добавлены приобретение ГСМ, оплата электроэнергии, выплата заработной платы.

В этом году также заработала госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". "Это стало важным этапом в масштабном развитии территорий, где проживает четверть населения нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Патрушев. По его словам, каждое мероприятие программы продумано с точки зрения реальной потребности и на основе заявок самих регионов и местных жителей. Всего в заявочной кампании на 2020 и 2021 годы принял участие 81 регион. По словам Патрушева, только на первый год реализации госпрограмма затронет территории, где проживают почти 5 миллионов человек - это 13 процентов от всей численности сельского населения. Только в этом году в рамках программы реализуются 132 проекта: по благоустройству территорий, строительству и ремонту социальных объектов. Из них 90 будут завершены до конца 2020 года. Итого появится 361 объект -школы, детские сады, ДК, медицинские и спортивные объекты. В рамках той же программы в этом году будет введено более 833 километров распределительных газовых сетей и более 733 километров локальных водопроводов. Помимо этого планируются строительство и реконструкция почти 690 километров дорог.

Ключевым инструментом программы стала "сельская ипотека", которая пользуется огромной популярностью у сельских жителей. Более 24 тысяч человек в 80 субъектах уже получили льготный ипотечный кредит максимум под 3 процента годовых. Объем выданных кредитов составил порядка 48 миллиардов рублей. Это позволило приобрести около 1,8 миллиона квадратных метров жилья в сельской местности. В связи с большой популярностью программы прорабатывается вопрос о ее продлении до 2030 года.

Все эти меры позволяют не только обеспечивать россиян достаточным объемом продовольствия, но и осваивать новые внешние рынки. "При этом продолжается работа по замещению импорта", - отметил министр.

По его словам, в этом году минсельхоз ориентируется на планку в 25 миллиардов долларов экспорта сельхозпродукции. И уже на данный момент экспорт превысил 20 миллиардов долларов. Несмотря на пандемию, в этом году были открыты новые рынки для 18 товарных позиций российского производства. А всего российское продовольствие сейчас поставляется в 160 стран.

Но это не предел. Дмитрий Патрушев напомнил, что сейчас по поручению президента в 50 странах создается сеть представителей минсельхоза.

"После снятия ограничений в связи с коронавирусом первые атташе приступят к своим обязанностям - в том числе в Таиланде, Тунисе, Индонезии, Иордании, Мексике и Малайзии. Мы рассчитываем, что это внесет свой вклад в развитие экспортного потенциала АПК. В целом в текущем году, по нашим прогнозам, установленные показатели внешней торговли будут выполнены в полном объеме", - подытожил Патрушев.