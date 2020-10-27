В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 228 военнослужащих.

По сведениям на вечер 27 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 62 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 49 877 человек.

В то же время 2 780 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. В военных госпиталях лежат 1 850 пациентов. Шестнадцать человек изолированы по месту службы. Семнадцать пребывают в гражданских больницах и клиниках. Еще 897 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 13 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали почти 9 тысячам пациентов, 2 058 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.