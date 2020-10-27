Новости

В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице 22:13
В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом 22:11
Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры 21:55
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 21:49
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий 21:30
Умер актер Михаил Макаров 21:22
В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих 21:02
Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах 21:00
Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида 20:57
На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении 20:52
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 20:40
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 20:04
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 19:58
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 19:53
Аналитики назвали самый популярный iPhone 19:34
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 19:32
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 21:02
Рубрика: Общество

В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 228 военнослужащих.

Фото: iStock
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса

По сведениям на вечер 27 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 62 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 49 877 человек.

В то же время 2 780 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. В военных госпиталях лежат 1 850 пациентов. Шестнадцать человек изолированы по месту службы. Семнадцать пребывают в гражданских больницах и клиниках. Еще 897 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 13 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали почти 9 тысячам пациентов, 2 058 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии