***
Школьница иллюстрирует новую книгу Джоан Роулинг
Российское издательство опубликовало в интернете новую книгу Джоан Роулинг, которую нужно было проиллюстрировать. Времени оставалось мало, и Эвита, обожающая творчество английской писательницы, практически заскочила в уходящий поезд, успев отправить на конкурс лишь два рисунка.
- Мы прочитали книгу вместе с мамой. Потом я выбрала сюжеты, которые интересно было бы изобразить на бумаге. Нарисовала двух персонажей - испуганного короля Фреда, который прячется под одеялом, и злую старуху Махрюч. В конкурсе победил рисунок с Фредом. Честно говоря, я не думала, что получится выиграть в таком конкурсе, и победа стала неожиданной. Я даже не поняла сначала, почему меня все поздравляют, - вспоминает Эвита.
Девочка уже стала знаменитостью в степной республике, но оказалась не готова к неожиданно свалившейся славе.
- Она даже жалуется: "Мама, я уже не рада, что мне уделяют столько внимания". Я утешаю ее, как могу. "Потерпи немножко, скоро все забудется", - улыбается мама Эвиты Татьяна Мучкинова.
Юная художница занимается рисованием с четырех лет. Кстати, недавно члены жюри одного из конкурсов просто не поверили, что представленные на их суд работы написаны рукой ребенка. За юное дарование пришлось вступиться. В дальнейшем Эвита планирует связать свою жизнь с творчеством.
- Скорее всего, я стану иллюстратором, мультипликатором или дизайнером, - вполне по-взрослому рассуждает она.
Уже после того, как Эвита закончила работу над иллюстрацией к книге, она вместе со своей подругой из "Арт-скворечника" победила во Всероссийском конкурсе благотворительного фонда "Будь человеком". Рисунок Эвиты "Сказки на ночь" теперь украсит календарь фонда на следующий год.
В Петербурге знают, как сэкономить на логистике
Была проанализирована деятельность 1881 предприятия, участвующего в нацпроекте, и выяснилось, что из-за потерь, вызванных излишней транспортировкой, теряется от 4 до 20 процентов рабочего времени. Потери компаний в денежном отношении составили от 785 до 47 миллионов рублей в год. Выяснилось, что 278 тысяч зарегистрированных в городе компаний могут недополучать до 4 миллиардов рублей в год.
В производственном секторе к потерям приводят нерациональное размещение мощностей, удаленность складов и неэффективная транспортная логистика.
Причем исправить ситуацию совсем не сложно. Например, одно из предприятий - участников нацпроекта теряло деньги из-за того, что основное производство компании находилось в одном месте, а фасовочная машина - в другом. В итоге фасовочный аппарат просто привезли к месту основного производства, немного модернизировали конвейер, на все это предприятие потратило 54 тысячи рублей. Но компании больше не придется тратиться на коробки и перевозку полуфабрикатов. Причем все эти мероприятия стоили в 15 раз дешевле, чем закупка нового оборудования.
Как говорят в региональном центре компетенций, таких примеров много и даже с помощью небольших вложений можно сделать серьезную оптимизацию.
Стандарт для бизнесвумен
Проще говоря, это документ, где будут описаны нормы, правила, собраны рекомендации по организации и проведению мероприятий, направленных на помощь женщинам-предпринимателям.
В разработке стандарта принимают участие представители бизнес-сообщества, региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки, ученые.
"Мы на уровне региона должны определиться, как именно поддержать тамбовских женщин-предпринимателей, не дублируя существующие меры господдержки. И речь идет не только о прямой финансовой поддержке. Чаще всего женщины-предприниматели говорят о потребностях в новых знаниях, поддержке и мотивации", - комментирует начальник управления регионального развития Тамбовской области Ольга Камнева.
По итогам работы региональный стандарт будет представлен руководству региона и общественности.
Сегодня в числе контент-партнеров "Российской газеты" 540 региональных СМИ из 63 регионов страны. Редакция любого местного издания или интернет-портала, интересующаяся партнерством с "Российской газетой", может обратиться по телефону: 8 (495) 775-31-18 (доб. 2556) или по электронной почте reg-smi@rg.ru.