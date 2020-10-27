В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок

Перевозки по смежным межрегиональным маршрутам в ходе торгов должны быть разделены не менее чем на 5 лотов, обеспечение исполнения контракта - не превышать 300 млн рублей, а срок исполнения обязательств - не более 10 лет, разъяснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство подготовило критерии, при использовании которых на закупках по организации пассажирских перевозок не будет ограничиваться конкуренция и количество участников торгов.

Минимальное количество лотов и максимальный размер обеспечения контракта на торгах по организации пассажирских перевозок должны формироваться исходя из численности населения территории, по которой проходит маршрут, уточнили в ФАС. Так, если общая численность населения одного или нескольких муниципальных образований, через которые проходит маршрут, составляет менее 50 тысяч человек, минимальное количество лотов при организации регулярных перевозок должно составлять 10, а максимальный размер обеспечения контракта - 100 млн рублей. Для численности населения от 50 до 150 тысяч человек минимальное количество лотов установлено на уровне 15, а максимальный размер обеспечения контракта - 200 млн рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга минимальное количество лотов - 50, а максимальный размер обеспечения контракта - 500 млн рублей.

"Если заказчик не может сформировать минимально необходимое количество лотов с учетом этих критериев и при этом он уверен, что не допускается ограничение количества участников, то он может обратиться за консультацией в соответствующий территориальный орган ФАС России для принятия итогового решения", - отметил заместитель руководителя ведомства Михаил Евраев, чьи слова приводит пресс-служба.