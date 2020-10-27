В госпитале под Уфой обрушился потолок

В Башкирии обрушился потолок в госпитале в Зубово. Фото коридора медучреждения появилось в соцсетях. На снимке очевидцев запечатлена упавшая лампа, обломки потолочных панелей и свисающие провода.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики "РГ" сообщили, что потолок разрушился из-за оступившегося рабочего. Дело в том, что сейчас в инфекционном центре идет подготовка коммуникаций к зимнему периоду.

- Рабочий проверял готовность систем вентиляции, но случайно оступился и повредил легкие конструкции подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Все конструкции уже восстановлены в полном объеме, - уточнили в пресс-службе министерства.