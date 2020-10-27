В Instagram появилась необычная функция, которая насмешила многих

Социальная сеть Instagram пытается бороться с распространением ложных данных - сторонние эксперты занимаются проверкой публикуемой там информации. Однако недавно система дала сбой, пишет TJournal.

Поводом для насмешек над системой фактчекинга стал пост российского пользователя, который опубликовал фотографию лимона с подписью "Яблоко". Instagram счел, что это "ложная информация", и размыл фото. Если кликнуть ссылку, подчеркнутую красным, можно узнать, что "основные утверждения в этой публикации содержат фактические неточности".

В комментариях к записи пользователи иронизируют на тему того, что специалистам пришлось проделать значительную работу, чтобы провести фактчекинг.