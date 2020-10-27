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В Instagram появилась необычная функция, которая насмешила многих

Текст:   Антон Благовещенский
27.10.2020,  
16:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Социальная сеть Instagram пытается бороться с распространением ложных данных - сторонние эксперты занимаются проверкой публикуемой там информации. Однако недавно система дала сбой, пишет TJournal.

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Поводом для насмешек над системой фактчекинга стал пост российского пользователя, который опубликовал фотографию лимона с подписью "Яблоко". Instagram счел, что это "ложная информация", и размыл фото. Если кликнуть ссылку, подчеркнутую красным, можно узнать, что "основные утверждения в этой публикации содержат фактические неточности".

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яблоко

Публикация от Lamin (@morshuloveyou)

В комментариях к записи пользователи иронизируют на тему того, что специалистам пришлось проделать значительную работу, чтобы провести фактчекинг.

Фото: Instagram/morshuloveyou
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