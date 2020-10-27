В каких случаях следует переходить на мясную диету

Новости

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим 10:04
В Подольске задержали наркокурьера 09:56
Центр Илизарова в Кургане перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19 09:51
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек 09:43
В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:32
В Кирове задержан экс-глава администрации 09:14
Более 90 тысяч россиян воспользовались "горячей линией" по гриппу 08:52
"Википедия" разрешит править статью о выборах в США только опытным пользователям 08:49
В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом 08:25
Минздрав разработал меры по недопущению дефицита лекарств для онкобольных 08:20
Сильный ураган обесточил Курганскую область 08:01
В работе Google произошел сбой 07:58
Тайфун на Филиппинах унес жизни троих человек 07:29
Эксперт назвал признаки прослушивания телефона 07:07
Заседания в ООН вернут в онлайн-режим из-за случаев COVID-19 07:07
В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров 06:37
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов 06:26
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте 06:10
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах РФ 05:49
Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем намечен на 14 ноября 05:31
В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета" 05:22
Приморские поликлиники из-за COVID-19 перешли на особый режим работы 04:57
КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли 04:55
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 09:15
Рубрика: Общество

В каких случаях следует переходить на мясную диету

Текст: Николай Грищенко

Мясо - содержит огромное количество животного белка, который состоит из аминокислот, часть из которых незаменима для организма человека. Поэтому правильное питание позволяет продлить долголетие и сохранить здоровье, но все хорошо в меру.

Красное мясо содержит много железа, за счет чего имеет такой цвет. К нему относится говядина, оленина, свинина, баранина, конина. Белое мясо более диетическое, и отлично усваивается, но и железа в нем немного. В основном это мясо птицы - курица, гусятина, индюшатина.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Новая система мониторинга уровня глюкозы стала доступнее россиянам

Помимо ценного белка, любое мясо богато витаминами группы В, которые участвуют в формировании кровяных клеток, в обменных процессах, в работе головного мозга. Немало в мясе и цинка, селена. Они поддерживают иммунную систему, обладают антиоксидантным эффектом. Селена больше всего в мясе птиц.

Фосфор необходим костной ткани, он отвечает за ее плотность. При недостатке фосфора кости могут стать ломкими, развивается остеопороз и искривление позвоночника. Регулярный прием в пищу животного белка, как сообщает kp.ru, уменьшает риск переломов почти на 70 процентов. При недостатке мяса в рационе женщины при менопаузе чаще страдают из-за дистрофических изменений костной ткани.

Мясо, особенно красное, известно своей способностью бороться с анемией. Это возможно благодаря железу и витаминам группы В, которые нужны для синтеза красных клеток крови. Регулярное употребление мяса практически сводит на нет риск анемии В12 и железодефицитной анемии.

Мясная пища особенно необходима для спортсменов, детей и людей, восстанавливающихся после тяжелых операций и травм. Белок способствует синтезу собственных аминокислот и развитию мышц, что помогает уберечься от недостатка мышечной ткани. Атрофия мышц делает человека слабым, вялым, приводит к другим серьезным патологиям.

В некоторых случаях, например при подагре, мясо запрещено и потому прежде чем перейти на мясную диету следует проконсультироваться с врачом. Нередко мясо вызывает аллергически реакции, особенно свинина. Возможно, аллергия даже не на мясную пищу, а на кормовые добавки и антибиотики, которые давали животным на ферме. По этой причине предлагать мясо детям нужно понемногу и очень осторожно. Начинать лучше с диетических сортов - кролика, индейки.

Все хорошо в меру, и мясо - не исключение. Частое употребление красного мяса, особенно жаренного, провоцирует рак не только пищевода, желудка и кишечника, но и предстательной железы, почек и даже груди. Различные продукты из обработанного мяса часто содержат красители, усилители вкуса, соевый белок. Это пагубно сказывается на здоровье в целом, поэтому нужно тщательно изучать состав. Бесконтрольное поедание мясной пищи быстро приводит к ожирению и расстройству кишечника.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии