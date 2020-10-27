В каких случаях следует переходить на мясную диету

Мясо - содержит огромное количество животного белка, который состоит из аминокислот, часть из которых незаменима для организма человека. Поэтому правильное питание позволяет продлить долголетие и сохранить здоровье, но все хорошо в меру.

Красное мясо содержит много железа, за счет чего имеет такой цвет. К нему относится говядина, оленина, свинина, баранина, конина. Белое мясо более диетическое, и отлично усваивается, но и железа в нем немного. В основном это мясо птицы - курица, гусятина, индюшатина.

Помимо ценного белка, любое мясо богато витаминами группы В, которые участвуют в формировании кровяных клеток, в обменных процессах, в работе головного мозга. Немало в мясе и цинка, селена. Они поддерживают иммунную систему, обладают антиоксидантным эффектом. Селена больше всего в мясе птиц.

Фосфор необходим костной ткани, он отвечает за ее плотность. При недостатке фосфора кости могут стать ломкими, развивается остеопороз и искривление позвоночника. Регулярный прием в пищу животного белка, как сообщает kp.ru, уменьшает риск переломов почти на 70 процентов. При недостатке мяса в рационе женщины при менопаузе чаще страдают из-за дистрофических изменений костной ткани.

Мясо, особенно красное, известно своей способностью бороться с анемией. Это возможно благодаря железу и витаминам группы В, которые нужны для синтеза красных клеток крови. Регулярное употребление мяса практически сводит на нет риск анемии В12 и железодефицитной анемии.

Мясная пища особенно необходима для спортсменов, детей и людей, восстанавливающихся после тяжелых операций и травм. Белок способствует синтезу собственных аминокислот и развитию мышц, что помогает уберечься от недостатка мышечной ткани. Атрофия мышц делает человека слабым, вялым, приводит к другим серьезным патологиям.

В некоторых случаях, например при подагре, мясо запрещено и потому прежде чем перейти на мясную диету следует проконсультироваться с врачом. Нередко мясо вызывает аллергически реакции, особенно свинина. Возможно, аллергия даже не на мясную пищу, а на кормовые добавки и антибиотики, которые давали животным на ферме. По этой причине предлагать мясо детям нужно понемногу и очень осторожно. Начинать лучше с диетических сортов - кролика, индейки.

Все хорошо в меру, и мясо - не исключение. Частое употребление красного мяса, особенно жаренного, провоцирует рак не только пищевода, желудка и кишечника, но и предстательной железы, почек и даже груди. Различные продукты из обработанного мяса часто содержат красители, усилители вкуса, соевый белок. Это пагубно сказывается на здоровье в целом, поэтому нужно тщательно изучать состав. Бесконтрольное поедание мясной пищи быстро приводит к ожирению и расстройству кишечника.