В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров

Больше ста тысяч жителей Калифорнии должны покинуть свои дома. Причина в двух быстро распространяющихся природных пожарах. О принятом решении объявили власти штата, передает Associated Press.

"Два сильных природных возгорания зафиксировали накануне в округе Ориндж. Первый пожар захватил площадь свыше 29 квадратных километров, а территория второго выросла до 4,5 квадратных километров. Борьбу с огнем ведут около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Октябрь и ноябрь - месяцы, в которые пожары в Калифорнии возникают особенно часто. Сказываются особенности климата. В этом году пожары выжгли рекордные 16,6 тысяч квадратных километров лесных угодий, уничтожили 10 тысяч 488 домов, предприятий и других зданий и привели к смерти 31 человека.