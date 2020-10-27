В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху

Только Азербайджан и Армения могут согласиться или захотеть, чтобы та или иное страна участвовала в процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, заявили в Кремле.

"Здесь важна точка зрения только двух сторон - имеются в виду противоборствующие страны, то есть Азербайджан и Армения", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​​.

"Потому что только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования", - заключил представитель Кремля.