В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных

Правительство работает над вопросами, возникшими по обеспечению лекарствами онкобольных, заверили в Кремле.

"Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращение общественных организаций к президенту с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарств для людей с онкозаболеваниями.

На вопрос, считают ли в Кремле, что медицина в России достаточно профинансирована, Песков сказал, что "в мире нет ни одной страны, где была бы медицинская сфера достаточно профинансирована".

Когда журналисты спросили, не посмотрит ли президент по-другому на финансирование медицины в связи с распространением коронавируса, представитель Кремля заметил: "Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии и так далее, в том числе и для президента".

Вопрос увеличения финансирования в сфере здравоохранения - предмет анализа и бюджетной работы. "Каждый раз это становится предметом для обсуждения", - заключил Песков.