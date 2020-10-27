Как сообщает Corriere della Sera, из-за девяти заболевших в хоре и троих в оркестре, руководству Ла Скала пришлось отменить концерт с испанским дирижером Пабло Эрас-Касадо и объявить о локальном локдауне. Вирус у артистов удалось выявить благодаря экспресс-тестам, которые было решено провести после того, как труппа, участвовавшая в постановке оперы "Аида", ушла на самоизоляцию из-за двух выявленных случаев заражения.

Согласно последнему правительственному декрету, итальянские театры, концертные залы и кинозалы смогут вновь распахнуть свои двери не раньше 24 ноября.

Именно этот запрет, который также сильно ударил по рестораторам, владельцам баров, кафе, спортзалов и бассейнов, спровоцировал волну протестов сразу в четырех городах Италии: в Неаполе, Милане, Турине и Триесте. Митингующие, среди которых замечены несовершеннолетние, вышли на улицы с красноречивым лозунгом: "Время просьб закончилось". Они поставили перед властями ребром конкретные вопросы: "Что было сделано за эти 7 месяцев?", "Когда получат обещанную помощь семьи и предприниматели"? "Почему за прошедшие месяцы никто не подготовил страну ко второй волне?". Акции, которые были изначально заявлены как мирные, переросли в столкновения с представителями правопорядка, а в отдельных городах мародеры грабили люксовые магазины одежды.

В Германии, где зафиксирован новый рекорд -11409 заражений в сутки, канцлер Меркель проведет в среду очередное совещание с главами регионов. По данным опроса института YouGov, почти две трети немцев (63 процента) готовы поддержать более строгие меры изоляции. Накануне сенат Берлина ужесточил масочный режим в столице: отныне на десяти самых оживленных торговых улицах, включая Курфюрстендамм, на ярмарках выходного дня, а также в любых очередях граждане обязаны носить защиту рта и носа. Дополнительные наряды полиции встречают пассажиров прямо на станциях электричек и просят надеть маску при выходе в город. А руководство детских садов в земле Гессен запретило бабушкам и дедушкам приходить за своими внуками, если они не живут все вместе в одной квартире, пишет газета FAZ.

Собеседники "РГ" в Дюссельдорфе рассказали, что полки местных супермаркетов снова начали пустеть - в последние дни граждане активно принялись делать "хомячковые запасы", скупая макароны и туалетную бумагу.

Со среды в 21 муниципалитете Литвы ужесточается карантин. Правительство республики объявило о введении ограничительных мер в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других самоуправлениях страны. Вводимый в Литве карантин по сути напоминает те же правила, которые в настоящее время действуют в ряде других европейских стран. С завтрашнего дня лица старше 6 лет в общественных местах (и в закрытых, и в открытых) должны носить маски. За пределами населенных пунктов, когда в радиусе 20 метров нет других людей, маску разрешается снимать. Как сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи", в среду правительству Литвы будет предложено запретить массовые мероприятия и скопления людей. Если правительство это одобрит, то спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. На культурные мероприятия это правило распространяться не будет.

63 процента немцев готовы поддержать более строгие меры изоляции

Власти Швеции отменили рекомендации по соблюдению самоизоляции для лиц старше 70 лет. Отныне на 70-летних и старше распространяются общие рекомендации по индивидуальной защите от коронавируса. Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, у старшего поколения самоизоляция вызвала негативные последствия психического и физического характера.