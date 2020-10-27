В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета"

Режим ЧС в связи с приближением урагана "Сета" объявлен в Луизиане. О принятом решении объявил губернатор штата Джон Бэл Эдвардс.

Ранее специалисты Национального центра США по слежению за ураганами сообщили, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Максимальная скорость ветра достигает 130 километров в час, а движется стихия со скоростью 19 километров в час, уточняет РИА Новости.

Сейчас ураган находится неподалеку от полуострова Юкатан. По последним данным центра, в ближайшие часы он может обрушиться на землю.