Проблемы, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, обсудили в наукограде Кольцово Новосибирской области. Во вторник здесь стартовал VII международный форум OpenBio. В качестве экспертов - специалисты научных институтов и бизнес-структур не только России и ближнего зарубежья, но и США, Японии, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Болгарии.

- В этом году, несмотря на ряд ограничений из-за эпидемиологической обстановки, форум организован в более широком формате, - отметила руководитель отраслевого комплекса мероприятий OpenBio Юлия Линюшина. - Научная конференция работает в четырех секциях: вирусология, молекулярная биология, биофизика, биотехнологии. Будут действовать и дискуссионные площадки, посвященные коммерциализации технологий, переводу разработок в статус бизнеса и развитию профильного предпринимательства в отрасли.

По понятным причинам именно секция вирусологии вызывает наибольший интерес специалистов и гостей форума. Он будет идти на протяжении четырех дней, а его завершением станет "круглый стол", где ведущие эксперты обсудят проблемы противостояния COVID-19. В частности, будут затронуты вопросы эффективности действующих тест-систем. Этой теме и в первый день форума посвятил свое выступление Михаил Фаворов, работавший в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

- Эта пандемия - апофеоз ПЦР-тестирования, - подчеркнул Михаил Фаворов. - Как только она началась, все бросились создавать свои системы, но мало кто задумывался об их качестве. И после того как были обследованы тысячи больных, пошли научные публикации, в которых говорится, что в лучшем случае 60, а в худшем - лишь 35 процентов заболевших имеют положительные результаты ПЦР-тестов.

После обследования тысяч больных стало ясно, в лучшем случае 60, а в худшем - 35 процентов заболевших имеют положительные результаты ПЦР-тестов

Недостаток тестирования эксперт связал, среди прочего, с малым количеством вирусных частиц в организме людей, перенесших болезнь в легкой и средней формах. Но ученым еще предстоит ответить на вопрос о том, что в этом случае первично. К тому же, по словам Михаила Фаворова, и при тяжелом течении болезни возникает проблема невысокой эффективности тест-систем. Ведь даже летальность - это последствия осложнений болезни, а не следствие большого наличия вируса в организме.

Впрочем, программа OpenBio вовсе не ограничивается обсуждением методов борьбы с COVID-19. Здесь поднимаются и вопросы, связанные с выявлением и лечением вирусного гепатита, ВИЧ и других опасных заболеваний. Большой блок мероприятий посвящен инвестициям, привлечению капитала и защите интеллектуальной собственности в отрасли биотехнологий. Это направление проводится совместно с Сибирской венчурной ярмаркой.