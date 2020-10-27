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27.10.2020 10:39

В Пекине открылся пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва открылся в Пекине 26 октября. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с докладом о проделанной работе от имени Политбюро ЦК КПК, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Си Цзиньпин разъяснил проект документа, связанного с рекомендациями ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021 - 2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год. В качестве одной из главных тем повестки дня эти рекомендации будут рассмотрены на пленуме.

Решение о проведении пленума с 26 по 29 октября было принято на заседании Политбюро ЦК КПК 28 сентября.

Период осуществления плана 13-й пятилетки стал решающей фазой для полного построения среднезажиточного общества в Китае. В этот период Китай столкнулся со сложной международной обстановкой и тяжелыми задачами по проведению реформ, осуществлению развития и обеспечению стабильности внутри страны, в особенности по борьбе против эпидемии COVID-19. На этом фоне Китай под руководством ЦК КПК добился решающих достижений в полном построении среднезажиточного общества и ликвидации бедности.

Цели и задачи, поставленные в 13-й пятилетке, приближаются к своему выполнению. Китай сделал новый и важный шаг вперед в укреплении экономического и научного потенциала, а также комплексной национальной мощи.

Период осуществления 14-го пятилетнего плана станет первыми пятью годами, когда Китай встанет на новый путь к всестороннему строительству современной социалистической страны после достижения цели полного построения среднезажиточного общества, отметили на прошедшем заседании Политбюро ЦК КПК.

На заседании также было сказано, что Китай все еще находится в периоде стратегических возможностей для развития, и в обозримом будущем произойдут новые изменения как в плане возможностей, так и в плане вызовов. Политбюро ЦК КПК призвало проявлять боевой дух, использовать возможности развития и встречать вызовы, чтобы убедительными шагами продвигаться вперед.

Для разработки 14-го пятилетнего плана были запрошены мнения и рекомендации как внутри, так и вне Компартии, включая более 1 млн рекомендаций от пользователей интернета. Рекомендации, выдвинутые ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных целей на 2035 год, послужат важным ориентиром для выработки проекта плана. Он будет подан на рассмотрение и одобрение Всекитайским собранием народных представителей.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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