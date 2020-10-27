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27.10.2020 17:00
Рубрика: В мире

В Польше врачей, лечащих COVID, освободят от уголовной ответственности

Текст: Ариадна Рокоссовская
Польский парламент подготовил закон о мерах борьбы с коронавирусом, который освобождает врачей от уголовной ответственности за непреднамеренные ошибки при лечении пациентов с COVID-19.
Фото: EPA-EFE/TOMASZ GZELL POLAND OUT Фото: EPA-EFE/TOMASZ GZELL POLAND OUT
Фото: EPA-EFE/TOMASZ GZELL POLAND OUT

Нижняя палата польского парламента подготовила, а верхняя - дополнила - закон, который поддержит врачей, лечащих больных коронавирусом. Нехватка медицинского персонала в поликлиниках и больницах - вечная проблема польской системы здравоохранения. В крупных городах страны и до пандемии SARS-CoV-2 ощущалась нехватка узких специалистов. В 2018 году специализированный портал подсчитал, что в Кракове своей очереди к аллергологу пациентам приходится ждать до двух лет, в Варшаве к ортопеду записывают на четыре года вперед, а во Вроцлаве запись к эндокринологу ведется за десять лет. Неудивительно, что сейчас, когда в больницах не хватает коек, и по всей стране разворачивают полевые госпитали под больных коронавирусом, каждые руки на вес золота.

Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI
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Для того, чтобы привлечь врачей, депутаты решили повысить зарплаты медикам, работающим с больными SARS-CoV-2, и освободить их от уголовной ответственности за неумышленные ошибки. Кроме того, они предлагают упростить механизм приема на работу врачей, обучавшихся за пределами Евросоюза. А сенаторы выступили с инициативой создания специального фонда, средства из которого пойдут на тестирование медиков и людей старше 60 лет. Еще один пункт закона предусматривает, что несоблюдение покупателем масочного режима является достаточным основанием отказать ему в обслуживании, кроме того, нарушение эпидемических правил будет караться более высоким штрафом.

В Польше во вторник зафиксировано 16300 новых случаев заболевания коронавирусом, 132 зараженных умерло. В польских больницах из двадцати тысяч мест, предназначенных для лечения "ковидных" больных, занято более 13 тысяч. 442 тысячи человек находятся на карантине.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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