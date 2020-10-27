В работе Google произошел сбой

Пользователи по всему миру, в том числе в России, сообщают о сбое в работе Google. Информация появилась на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Перми. Но больше всего жалоб на неполадки в работе американской поисковой системы поступает из США, Мексики, Перу, Бразилии, Японии и некоторых стран Европы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Чаще всего невозможно войти в свой аккаунт. Об этом сообщили 63 процента пользователей, еще у 36% возникают проблемы с поиском информации в системе.