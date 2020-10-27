Минсельхоз фиксирует устойчивую положительную динамику в сфере сельхозстрахования. В 2019 году объем застрахованных посевных площадей составил 4,3 миллиона гектар, или 6 процентов от всей площади посевов в России. Это в 3 раза больше, чем в 2018 году, рассказала на выставке "Золотая осень - 2020" замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Страхование садов и виноградников за год выросло в три раза, но системной защиты отрасли не хватает. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Размер застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных достиг в прошлом году 6,4 млн условных голов (22,4 процента от всего скота в стране, в 1,3 раза выше, чем годом ранее). В 2020-м положительная динамика сохраняется: по состоянию на 24 сентября застраховано 3,4 миллиона гектар посевных площадей, или 4,4 процента общей площади посевов. Это в 1,4 раза выше уровня аналогичного периода 2019 года. Застрахованное поголовье сельхозживотных достигло 5,2 миллиона условных голов, или 18,1 процента от общего поголовья в стране (в 1,5 раза выше показателя прошлого года).

- К концу 2020 года планируем застраховать посевную площадь в размере около 6 миллионов гектар - это 7,7 процента от общей площади посевов, а также не менее 7,4 миллиона голов скота, что составит 26 процентов от всего поголовья", - отметила Елена Фастова.

Механизмы агрострахования продолжают совершенствоваться. В частности, минсельхоз разработал проект изменения в федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования...", которое предусматривает оказание аграриям государственной поддержки в случае утраты урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений в результате чрезвычайной ситуации.

- Мы нацелены создать двухуровневую систему страхования сельхозкультур с господдержкой, а также осуществить переход от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму, - подчеркнула Елена Фастова.

По состоянию на начало октября режим ЧС объявляли 12 российских регионов. Ущерб аграриев, по предварительной оценке, составил 8 миллиардов рублей. С 2019 года возмещение убытков при возникновении ЧС получают только аграрии, застраховавшие свои риски.

В 2020 году на сельхозстрахование в бюджете предусмотрено 2,2 миллиарда рублей

Усовершенствованный механизм сельхозстрахования с господдержкой повысил интерес и аграриев, и страховых организаций. По планам минсельхоза на 2020 год с учетом озимого сева будет застраховано около 6 миллионов гектар, то есть 8 процентов от всех посевов. Это на 39 процентов выше уровня прошлого года. Как отметили в минсельхозе, в 2020 году на сельхозстрахование предусмотрено 2,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает лимит прошлого года. Под особым контролем министерства находится вопрос своевременного доведения средств господдержки до аграриев. На начало октября фермеры получили 70 процентов предусмотренных средств.

По оценкам Национального союза агростраховщиков (НСА), уровень застрахованных посевов в 6 миллионов гектар будет достигнут. Страховые компании - члены союза отмечают в регионах резкую активизацию интереса к страхованию озимых сельхозкультур и взрывной спрос на страхование садов.

Как отметил президент НСА Корней Биждов, за прошедшие месяцы 2020 года прирост застрахованной площади сева достиг 23 процентов к аналогичному периоду прошлого года - по данным НСА, уже застраховано не менее 3,6 миллиона гектар, и страховая премия по этим договорам составила 2,1 миллиарда рублей (на 32 процента больше показателя прошлого года). Всего сельхозкультуры под урожай 2020 года были обеспечены страховой защитой в 55 регионах. В частности, планы по страхованию озимого сева на площади 1 миллион гектар заявил Ставропольский край: в этом регионе из-за чрезвычайной ситуации с засухой у многих хозяйств погиб урожай, и страховые компании - члены НСА уже компенсировали ущерб аграриям в порядке авансовых страховых выплат на сумму более 500 миллионов рублей.

Не менее высоким, по данным НСА, остается и спрос на страхование рисков животноводства - сейчас охвачено уже больше 25 процентов всего промышленного поголовья, а в свиноводстве - более 50 процентов.