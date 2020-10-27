Новости

В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета" 05:22
КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли 04:55
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом 04:26
Эво Моралес займется разведением рыбы после возвращения в Боливию 04:24
National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник" 03:39
Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США 03:20
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам 03:01
В Миннесоте COVID-19 выявлен у 21 участника предвыборных мероприятий Трампа 02:47
Трамп допустил возвращение США в ВОЗ 02:27
США сократили свой список стран-спонсоров терроризма 01:59
Пятый регион Испании объявил об изоляции из-за коронавируса 01:41
Мужчина попытался вынести из Лувра скульптуру под предлогом возвращения Африке 01:32
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу 00:58
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19 00:44
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада 00:33
Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран 00:06
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков 26.10.2020
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 26.10.2020
Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве 26.10.2020
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 26.10.2020
Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне 26.10.2020
Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 26.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
NASA подтвердило наличие воды на видимой стороне Луны 26.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 04:26
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Человек может одновременно заразиться коронавирусом и сезонным гриппом. Но если это произойдет, то болезнь может протекать с серьезными осложнениями.

Фото: iStock
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19

"Одновременно заразиться двумя или более инфекциями можно. COVID-19 и грипп - не исключение. В большинстве случаев сочетание инфекционных возбудителей приводит к более тяжелому состоянию у пациентов. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются", - рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

По своему течению COVID-19 и грипп сильно различаются. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, коронавирус коварен тем, что выработка интерферона, белка иммунной системы, нередко начинается только ближе к началу второй недели заболевания. Из-за этого иммунная система очень слабо сопротивляется и плохо защищает организм. Она начинает реагировать, когда вирус уже размножился не только в верхних дыхательных путях, но и проник в нижние.

От этого может возникнуть развитие цитокинового шторма. В результате атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких. А поврежденный внутренний слой кровеносных сосудов провоцирует тромбообразование.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии