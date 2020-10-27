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27.10.2020 17:27
Рубрика: Экономика

Заявки сделаны

Текст: Евгений Гайва
Регионы и профильные объединения подали предложения в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказал "РГ" зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Владимир Кривоносов. До конца октября доклад о подготовке нацпроекта представят президенту.

"Сейчас идет подготовительный период. Затем будем определяться с критериями для принятия решений по расходованию средств", - сказал Кривоносов. Предполагается, что нацпроект на 70% будет финансироваться за счет внебюджетных источников и на 30% - за счет средства бюджета, пояснил депутат. Ранее СМИ со ссылкой на проект паспорта нацпроекта озвучивали сумму в 630 миллиардов рублей, которую предлагается направить на реализацию нацпроекта.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В России предложили создать такси для туристов

"Для сбора отраслевых мнений были созданы рабочие группы с участием представителей ведущих турсообществ, бизнеса, профильных вузов и образовательных учреждений", - отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Предложения поступили самые разнообразные. Так, ОСИГ настаивает на создании системы повышении квалификации и кадрового обеспечения в отрасли. Российский союз туриндустрии предложил проект развития Кронштадта "Остров фортов" стоимостью в 600 млн рублей (на эти деньги предполагается создать туристическую зону и всесезонное транспортное сообщение). Союз развития туризма предложил организовать парк автодомов для предоставления их в аренду автотуристам, а вдоль трассы М4 "Дон", идущей на юг, построить придорожные сервисы и кемпинги. Аренда автодомов и бронирование мест ночевок будет идти через специальный сервис. Финансирование проекта оценивается в три миллиарда рублей.

630 млрд рублей бюджетных средств, по предварительным оценкам, предполагается направить на финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

По отзывам представителей туриндустрии, подано около 500 предложений. "По нацпроекту заложено увеличение доли туризма в ВВП России в три раза до 10 трлн рублей. Для этого нужно улучшать логистику, субсидировать перевозки, не просто определить бюджеты, а повышать эффективность расходования средств", - отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Экономика Туризм Законодательная власть Госдума Национальные проекты 2019-2024 Развитие туризма в России

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