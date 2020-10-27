В России испытают четвертую вакцину от коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, преимущество российских вакцин в разных платформенных решениях. "Это позволит задействовать разные технологии при их производстве, то есть мы можем масштабировать наши вакцины, не "толкаясь" на одной производственной площадке", - сказала Попова. Она пояснила, что метод платформенного решения - новый в вакцинологии, но именно он позволяет при возникновении очередного неизвестного патогена быстро создать эффективный против него препарат.
В мире известны 10 технологических платформ для производства вакцин, 6 из них применяются в Центре "Вектор". Они были разработаны в 2015 году, когда создавалась вакцина против лихорадки Эбола. На их основе создана зарегистрированная 13 октября и основанная на пептидных антигенах (это короткие фрагменты поверхностного вирусного белка) вакцина от коронавируса.
Центр им. Н.Ф. Гамалеи первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V" создал на основе аденовирусного вектора. Эта технологическая платформа давно им опробована, что позволило создать препарат в кратчайшие сроки. Вакцину на основе деактивированного вируса испытывает сегодня Центр М.П. Чумакова, который уже много лет спасает страну и мир своей "живой" вакциной от полиомиелита. Технологическая платформа препарата для прививки от коронавируса аналогичная: это будет вакцина на основе обезвреженного вируса. Сегодня готовится к испытаниям четвертая вакцина, которую разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Для ее производства будут использоваться три технологические платформы, рассказала глава департамента фармацевтической разработки института Наталья Белозерова.
Попова обратила внимание, что эти центры - государственные. "Это огромное преимущество, - говорит Попова, - в отличие от многих других стран, где наука коммерциализирована, у наших ученых нет коммерческих обязательств при применении отработанных технологий". А благодаря большому выбору вакцин от коронавируса можно будет подобрать наиболее безопасный препарат, подходящий конкретному человеку с учетом особенностей его здоровья, считает она. "Одна вакцина быстродействующая с высокой иммунногенностью и реактогенностью, другая - щадящая, третья - инновационная. Это большое достижение и большой результат для России", - отметила Попова.
Глава минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что при производстве медпрепаратов важно иметь полный цикл производства на территории своей страны. Это нужно для того, чтобы минимально зависеть в критические ситуации от поставок из-за рубежа.
Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В нее вошли две зарегистрированные в России вакцины, которые должны формировать антитела к COVID-19. Они рассчитаны на пациентов от 18 до 60 лет.
В день проведения вакцинации пациента должен осмотреть врач. Если у человека температура выше 37 градусов, то вводить препараты нельзя. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медработника 30 минут. Как отмечается в рекомендациях, в приоритетном порядке должны вакцинироваться все работники медорганизаций, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков). Также могут быть вакцинированы обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывники. Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, предполагается, что для россиян вакцинация станет бесплатной.
Подготовила Ольга Игнатова