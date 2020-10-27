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27.10.2020 18:40
Рубрика: Общество

Чья платформа следующая

В России испытают четвертую вакцину от коронавируса
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Вакцина от коронавируса должна быть безопасной, эффективной и наименее затратной в производстве, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на форуме "Здоровое общество". Она отметила, что в мире на разных этапах проводятся клинические испытания 44 вакцин, 26 из которых разработаны в России.
У разработчиков российских вакцин нет коммерческих обязательств при применении отработанных технологий. Фото: Сергей Михеев/РГ У разработчиков российских вакцин нет коммерческих обязательств при применении отработанных технологий. Фото: Сергей Михеев/РГ
У разработчиков российских вакцин нет коммерческих обязательств при применении отработанных технологий. Фото: Сергей Михеев/РГ

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, преимущество российских вакцин в разных платформенных решениях. "Это позволит задействовать разные технологии при их производстве, то есть мы можем масштабировать наши вакцины, не "толкаясь" на одной производственной площадке", - сказала Попова. Она пояснила, что метод платформенного решения - новый в вакцинологии, но именно он позволяет при возникновении очередного неизвестного патогена быстро создать эффективный против него препарат.

Фото: Роспотребнадзор / ТАСС
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона"

В мире известны 10 технологических платформ для производства вакцин, 6 из них применяются в Центре "Вектор". Они были разработаны в 2015 году, когда создавалась вакцина против лихорадки Эбола. На их основе создана зарегистрированная 13 октября и основанная на пептидных антигенах (это короткие фрагменты поверхностного вирусного белка) вакцина от коронавируса.

Центр им. Н.Ф. Гамалеи первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V" создал на основе аденовирусного вектора. Эта технологическая платформа давно им опробована, что позволило создать препарат в кратчайшие сроки. Вакцину на основе деактивированного вируса испытывает сегодня Центр М.П. Чумакова, который уже много лет спасает страну и мир своей "живой" вакциной от полиомиелита. Технологическая платформа препарата для прививки от коронавируса аналогичная: это будет вакцина на основе обезвреженного вируса. Сегодня готовится к испытаниям четвертая вакцина, которую разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Для ее производства будут использоваться три технологические платформы, рассказала глава департамента фармацевтической разработки института Наталья Белозерова.

Попова обратила внимание, что эти центры - государственные. "Это огромное преимущество, - говорит Попова, - в отличие от многих других стран, где наука коммерциализирована, у наших ученых нет коммерческих обязательств при применении отработанных технологий". А благодаря большому выбору вакцин от коронавируса можно будет подобрать наиболее безопасный препарат, подходящий конкретному человеку с учетом особенностей его здоровья, считает она. "Одна вакцина быстродействующая с высокой иммунногенностью и реактогенностью, другая - щадящая, третья - инновационная. Это большое достижение и большой результат для России", - отметила Попова.

Большой выбор вакцин поможет подобрать наиболее подходящий конкретному человеку препарат

Глава минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что при производстве медпрепаратов важно иметь полный цикл производства на территории своей страны. Это нужно для того, чтобы минимально зависеть в критические ситуации от поставок из-за рубежа.

Между тем

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В нее вошли две зарегистрированные в России вакцины, которые должны формировать антитела к COVID-19. Они рассчитаны на пациентов от 18 до 60 лет.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины

В день проведения вакцинации пациента должен осмотреть врач. Если у человека температура выше 37 градусов, то вводить препараты нельзя. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медработника 30 минут. Как отмечается в рекомендациях, в приоритетном порядке должны вакцинироваться все работники медорганизаций, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков). Также могут быть вакцинированы обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывники. Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, предполагается, что для россиян вакцинация станет бесплатной.

Подготовила Ольга Игнатова

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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