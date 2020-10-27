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27.10.2020 10:20
Рубрика: Экономика

В России предложили создать такси для туристов

Текст: Евгений Гайва
Проект по субсидированию такси для туристов может войти в состав нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С таким предложением вышло "Общероссийское объединение пассажиров" (ООП).
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как пояснил "РГ" президент объединения Илья Зотов, в частности с предлагается ввести субсидирование компаний такси, которые занимаются перевозкой пассажиров к туристическим достопримечательностям.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Есть много небольших интересных населенных пунктов, куда можно добраться только на личном автомобиле. Но личные автомобили есть не у всех, потому мы предлагаем субсидировать такси, чтобы все могли добраться к достопримечательностям", - пояснил Зотов.

Предлагается также учредить программу подготовки таксистов, в ходе которой водителям передадут знания о достопримечательностях города или региона.

Также в удаленных населенных пунктах предполагается установить стационарные точки вызова такси, которыми можно будет воспользоваться при отсутствии связи.

Регионы и общественные организации подали предложения в нацпроект. До конца октября доклад будет представлен президенту, рассказал "РГ" зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

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