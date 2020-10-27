В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти

В кантоне Базель парламент стал заметно женственнее. На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах из 100 депутатских мест 42 заняли женщины. Это самый высокий показатель в Швейцарии с 2008 года. Тогда представительство женщин составляло 37 процентов, сообщает газета Basler Zeitung.

На втором месте находится парламент кантона Цюрих с участием женщин в 40,6 процента. Средний показатель по стране составляет 29,6 процента женщин в законодательной власти.

Заметным стало участие дам в исполнительных органах кантона Базель. В выборах в Большой совет приняли участие 510 мужчин и 282 женщины. В результате этого доля женщин составляет 35,6 процента. Совет стал также более молодым. Средний возраст управленцев составил 47 лет. Для сравнения, В 2016 году этот показатель равнялся 51,3 года, в 2012 году - 49,5 лет.