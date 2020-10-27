Распродажа коллекции, принадлежавшей нью-йоркскому Музею шпионажа КГБ пройдет на аукционе в США. Анонсированные для ценителей советского наследия торги состоятся в начале следующего года в калифорнийском курортном городке Беверли-Хиллз и, как заявляется, станут "первой в мире продажей собранных вместе редких артефактов времен "холодной войны" между США и СССР". Как сообщили "РГ" в организующем это мероприятие аукционном доме Julien s Auctions, всего покупателям предложат порядка 400 аутентичных лотов из "секретного мира шпионажа". В их числе скрытые камеры, подслушивающие устройства, предметы для выявления "жучков" и другой инструментарий из арсенала спецслужб.

Среди них организаторы особо выделяют советскую шифровальную машину "Фиалка", начальная стоимость которой оценена в 8-12 тысяч долларов. Этот криптоприбор, разработанный в СССР вскоре после Второй мировой войны для безопасной передачи важной информации, использовался странами Варшавского договора вплоть до 1990-х годов. Из одной из них сверхсекретная в прошлом "Фиалка" таинственным образом и попала в США.

Среди прочего, любителям советских реликвий по начальной цене в 5 тысяч долларов предложат приобрести 450-килограммовый бюст Владимира Ленина, который ранее якобы был установлен в управлении КГБ Калининграда. Кроме того, коллекционерам предоставят возможность приобрести весьма странный лот под названием "оригинальная стальная дверь из тюремной больницы КГБ". В каталоге также значится компактное огнестрельное оружие, закамуфлированное под тюбик губной помады, и тому подобные "шпионские гаджеты". Сообщается, что торги пройдут 13 февраля. Помимо Музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке похожее, но гораздо более масштабное заведение имеется в Вашингтоне. Основанный здесь в 2002 году частный Международный музей шпионажа (International Spy Museum) ежегодно посещают порядка шестисот тысяч человек, несмотря на весьма немаленькую стоимость билета в 25 долларов.