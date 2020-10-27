Интернет-энциклопедия "Википедия" разработала план борьбы с дезинформацией о президентских выборах в США. Внести свою лепту в создание статей в "Википедии" обычно может любой желающий. Но для главной статьи о выборах президента США 2020 года сделано исключение. Согласно новым правилам, ее смогут редактировать только опытные пользователи.

Как разъяснила одна из администраторов "Википедии" Молли Уайт, вносить изменения в текст разрешено лишь тем, кто зарегистрировался не менее 30 дней назад и успел внести свыше 500 различных правок на сайте. По ее словам, это позволит защитить статью о выборах от недобросовестных, а также излишне ретивых редакторов-новичков, которые "испытывают желание стать тем, кто первым напишет о победителе".

Таким образом администрация "Википедии" рассчитывает сохранить репутацию объективного источника информации и избежать участия в войне фейков, которая сейчас идет в США. Как ожидается, практика защиты статей от недобросовестных пользователей будет расширена и на другие тексты, связанные с американскими выборами. Ранее аналогичные меры уже применялись для противодействия дезинформации о пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что власти США начали готовиться к беспорядкам, которые могут начаться в стране до или после президентских выборов. По данным телеканала CNN, речь идет об интенсивной подготовке отрядов спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля. Именно они привлекались этим летом для подавления волнений в Портленде и Вашингтоне.

Кстати, еще месяц назад администрация социальной сети Facebook заявила, что, в свою очередь, готова принять "решительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе, если президентские выборы в США приведут к хаосу или беспорядкам. Компания разработала около 70 сценариев при возникновении проблем.