Для предпринимателей смягчаются правила

Одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

С 9 апреля 2010 года предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении этой категории преступлений, в соответствии с которым их заключение под стражу допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В 2019 году по этой категории уголовных дел рассмотрены 153 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 87 ходатайств, или 57% (на 51 ходатайство, или 37%, меньше, чем в 2018 году), при этом в удовлетворении 66 ходатайств, или 43%, отказано.

Повышенный интерес в обществе вызывает рассмотрение судами уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) в целях совершения преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела этой категории в отношении 133 лиц, из них осуждены 73 лица, или 55%, а в отношении 60 лиц, или 45%, уголовное преследование прекращено судом.

29 преступлений в экономической сфере предлагается перевести в разряд уголовных проступков

По законодательной инициативе президента РФ с 12 апреля 2020 года предусмотрено, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ только в силу организационно-штатной структуры юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

С 8 декабря 2011 года предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в установленном законом размере.

С 8 января 2019 года расширен перечень составов преступлений, подлежащих прекращению по этому основанию, в связи с чем количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с возмещением причиненного ущерба, увеличилось в два раза. 13 октября текущего года Пленум Верховного суда РФ внес в Государственную Думу законопроект об уголовном проступке.

Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп. Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие.

В 2019 году за преступления этой категории осуждены 744 лица, из них 688 лиц, или 93%, совершили преступления впервые.

Деньги

Как избежать наказания за неуплату налогов

В УПК внесены поправки, которые установили более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

Как пояснил "РГ" председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату. Он особо подчеркнул, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу Верховным судом РФ.

Как пояснил в свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно предыдущей редакции закона погасить ущерб от преступной деятельности было необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу. На практике это вводило ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются. По мнению Владимира Груздева, принятые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования.

Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд РФ разъяснил особенности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов. Просто ошибка в расчетах ненаказуема. Привлекать же к ответственности за налоговые преступления могут не только номинальных руководителей компаний, но и тех, кто руководил деятельностью организации через подставных лиц. Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов может стать в том числе бизнесмен, действующий через подставное лицо, например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Подготовил Владислав Куликов

Инициатива

Полномочия судов присяжных предложено расширить

Тем, кто реально виноват, не стоит надеяться на снисхождение присяжных. Фото: GettyImages

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложения, которые позволят расширить применение судов присяжных. В итоге, по его мнению, ежегодно право на суд присяжных могут получить около 40 тысяч обвиняемых.

В частности, уверен Лебедев, присяжным можно дать право рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях.

"Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну", - полагает Вячеслав Лебедев.

Подготовил Владислав Куликов