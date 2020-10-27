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27.10.2020,  
08:33
Текст:  Олег Корякин

Видео: армянский дрона-камикадзе испытали на учебной цели

Применение армянского дрона-камикадзе по учебной цели показали на видео.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Twitter видео испытаний ударного беспилотника.

В шестисекундном ролике видно, как дрон-камикадзе запускают, а потом он врезается в здание, послужившее учебной целью.

Характеристики БПЛА не разглашаются.

Фото: Журнал "Родина" / Из личного архива Алексея Ряпенко
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Напомним, что в конце августа 2020 года в Сети уже появлялось видео испытаний нового армянского барражирующего боеприпаса "Дракон" в Нагорном Карабахе. Его дальность 100 километров, максимальная скорость - 180-200 километров. Он может нести полезную нагрузку массой от 10 до 15 килограммов.

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Фото: Антон Тушин/Ростех/rostec.ru
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