Видео: армянский дрона-камикадзе испытали на учебной цели

Применение армянского дрона-камикадзе по учебной цели показали на видео.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Twitter видео испытаний ударного беспилотника.

В шестисекундном ролике видно, как дрон-камикадзе запускают, а потом он врезается в здание, послужившее учебной целью.

Характеристики БПЛА не разглашаются.

Напомним, что в конце августа 2020 года в Сети уже появлялось видео испытаний нового армянского барражирующего боеприпаса "Дракон" в Нагорном Карабахе. Его дальность 100 километров, максимальная скорость - 180-200 километров. Он может нести полезную нагрузку массой от 10 до 15 килограммов.