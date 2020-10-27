Видеотрансляция: Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству

Во вторник, 27 октября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству.

Как сообщает ТАСС, в рамках мероприятия планируется рассмотреть вопросы о работе учреждений культуры в период пандемии, о сохранении и реставрации культурного наследия и многое другое.

Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений президенту по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и искусства.