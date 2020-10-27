"Википедия" разрешит править статью о выборах в США только опытным пользователям

Начиная с 28 октября размещенный в главной мировой интернет-энциклопедии текст о президентской кампании в США 2020 года смогут редактировать только продвинутые пользователи этого ресурса. О том, что "Википедия" установила строгие правила для освещения беспрецедентно противоречивых и скандальных президентских выборов в США стало известно американским СМИ.

Так, вносить правки в статью о нынешних выборах президента США и их итогах смогут только пользователи с регистрацией в проекте более 30 дней и ранее сделанными 500 правками в другие статьи "Википедии". А привилегию сообщить о победителе президентской гонки в день выборов третьего ноября интернет-энциклопедия вероятно отдаст очень узкому кругу редакторов, сообщили администраторы проекта. При этом проверке первоисточника информации будет уделено особое внимание.

Уточняется, что таким образом "Википедия" собирается противодействовать потоку дезинформации о выборах в Соединенных Штатах. "Вызов для "Википедии" в 2020 году заключается в том, чтобы сохранить свой статус одного из последних объективных мест в интернете", - пишет издание Wired.