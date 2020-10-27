Новости

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим 10:04
В Подольске задержали наркокурьера 09:56
Центр Илизарова в Кургане перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19 09:51
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек 09:43
В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:32
В Кирове задержан экс-глава администрации 09:14
Более 90 тысяч россиян воспользовались "горячей линией" по гриппу 08:52
"Википедия" разрешит править статью о выборах в США только опытным пользователям 08:49
В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом 08:25
Минздрав разработал меры по недопущению дефицита лекарств для онкобольных 08:20
Сильный ураган обесточил Курганскую область 08:01
В работе Google произошел сбой 07:58
Тайфун на Филиппинах унес жизни троих человек 07:29
Эксперт назвал признаки прослушивания телефона 07:07
Заседания в ООН вернут в онлайн-режим из-за случаев COVID-19 07:07
В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров 06:37
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов 06:26
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте 06:10
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах РФ 05:49
Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем намечен на 14 ноября 05:31
В Луизиане объявили ЧС из-за приближения урагана "Сета" 05:22
Приморские поликлиники из-за COVID-19 перешли на особый режим работы 04:57
КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли 04:55
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 04:55
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 08:49
Рубрика: В мире

"Википедия" разрешит править статью о выборах в США только опытным пользователям

Текст: Александр Гусаров

Начиная с 28 октября размещенный в главной мировой интернет-энциклопедии текст о президентской кампании в США 2020 года смогут редактировать только продвинутые пользователи этого ресурса. О том, что "Википедия" установила строгие правила для освещения беспрецедентно противоречивых и скандальных президентских выборов в США стало известно американским СМИ.

Фото: AFP/SAUL LOEB
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов

Так, вносить правки в статью о нынешних выборах президента США и их итогах смогут только пользователи с регистрацией в проекте более 30 дней и ранее сделанными 500 правками в другие статьи "Википедии". А привилегию сообщить о победителе президентской гонки в день выборов третьего ноября интернет-энциклопедия вероятно отдаст очень узкому кругу редакторов, сообщили администраторы проекта. При этом проверке первоисточника информации будет уделено особое внимание.

Уточняется, что таким образом "Википедия" собирается противодействовать потоку дезинформации о выборах в Соединенных Штатах. "Вызов для "Википедии" в 2020 году заключается в том, чтобы сохранить свой статус одного из последних объективных мест в интернете", - пишет издание Wired.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса